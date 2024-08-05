無障礙之家多感官教室毀損 百萬重新打造

無障礙之家重新打造多感官教室。（高市社會局提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市社會局無障礙之家建置十多年的「多感官教室」毀損，慶寶勤勞基金會挹注百萬經費重新打造，有助刺激心智障礙者感官，穩定他們的情緒。

無障礙之家表示，多感官教室牆面鋪設白色軟墊，設置聲振床、螢光活動牆、互動觸摸聲光牆、星光雲投射燈等多感官設備，提供視覺、聽覺、觸覺刺激，有助緩和憨兒的焦慮，提升心情愉悅感。

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以憨兒「小玲」為例，當她因為想家而出現情緒焦慮或自傷行為時，工作人員就帶她到多感官教室，透過投射聲光影像、音樂讓她放鬆心情，焦慮的表情也會逐漸轉為開心。

另外，戶外還有觸摸牆及音樂牆，以肢體不便站立的「阿輝」為例，當他對團體課程缺乏興致或感到煩躁時，就會玩音樂牆，也有助肢體的伸展與復健，並提高專注力。

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