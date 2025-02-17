科學家破解癌細胞弱點！ 提高癌症治癒率有望

澳洲科學家找到提升放療效果的關鍵，癌症放射線治療迎來新希望；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導， 澳洲兒童醫學研究所（CMRI）科學家耗時多年，解開了困擾醫學界30年的難題：癌細胞在放射線治療（radiotherapy）後，如何死亡取決於DNA修復途徑。這項突破性發現，為結合放射線治療與免疫療法、提高癌症治癒率開啟新方向。相關研究成果近日發表於《自然細胞生物學》（Nature Cell Biology）期刊。

放射線治療是重要的癌症療法，但長久以來，科學家一直不解為何同個腫瘤的細胞在接受治療後，死亡方式卻大相逕庭。CMRI基因組完整性研究室（Genome Integrity Unit）負責人塞薩爾教授（Professor Tony Cesare）解釋，箇中關鍵在於DNA修復機制：「通常保護健康細胞的DNA修復，竟決定了癌細胞在放射線治療後的命運。」

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原來，細胞內的DNA不斷受損，而DNA修復機制則持續運作，維持細胞健康。但當放射線治療造成大量DNA損傷時，修復機制會「指示」癌細胞如何死亡。

研究團隊發現，若受損DNA透過「同源重組」（homologous recombination）修復，癌細胞會在細胞分裂（有絲分裂，mitosis）時死亡，且不被免疫系統察覺，無法引發免疫反應；反之，若癌細胞透過其他途徑修復DNA，雖能存活，卻會釋出看似病毒或細菌感染的副產物，進而「驚動」免疫系統。

換句話說，阻斷「同源重組」能改變癌細胞的死亡方式，使其引發強烈免疫反應。研究還發現，帶有BRCA2基因（與乳癌相關，且對同源重組至關重要）突變的癌細胞，接受放射線治療後不會在有絲分裂中死亡。

這項發現不僅解開了困擾科學界30年的謎團，更為癌症治療帶來新契機。未來，或許能利用藥物阻斷「同源重組」，讓接受放射線治療的癌細胞「主動」喚醒免疫系統，進而殲滅癌細胞。

塞薩爾教授將此歸功於即時細胞顯微鏡技術（live cell microscope technology），讓團隊得以追蹤放射線治療後癌細胞長達一週的變化。「即時影像讓我們看見治療後各種複雜結果，進而找出背後原因。」

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