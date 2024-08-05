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健康網》台股一片綠！ 心理師教4招調適：去安全處

2024/08/05 17:22

台股今日重挫，終場指數下跌1807.21點，收19830.88點；示意圖。（資料照）

台股今日重挫，終場指數下跌1807.21點，收19830.88點；示意圖。（資料照）

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權值股全黑！指數收跌1807點 創史上最大跌點

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台股今（5）日暴跌1807點，失手2萬點關卡，終場收在19830，台積電終場也大跌88元，以815元作收，讓不少投資人心在淌血。諮商心理師陳家維建議，此時運用「兩個遠離＋兩個接觸」，可以幫自己度過心理上的難關，也就是暫時遠離壓力源、散心不去樓頂或水域這類危險場合、接觸生活其他事物、接觸親近的人。

只要活著就還有希望！陳家維在臉書專頁「瑪那熊諮商心理師」發文表示，今日股市應該讓許多人都有「厭世感」，賺的不但歸零還倒賠，令人心痛。此時可以運用以下方法，幫助調適心情：

關掉APP 暫時遠離壓力源

每看一次APP就懊惱一次，那不如暫時關掉；陳家維表示，一直被引發焦慮、恐慌的高壓情境包圍，很可能讓負面情緒持續升高，導致整個大腦「當機」。

而且人類在過度恐懼時，容易做出不理性行為（極端的戰或逃），所以不妨先切斷源頭，關掉APP或網頁。持股不會因為你一直看它，它就覺得不好意思然後漲上去，反而是我們自己會陷入情緒漩渦中。

寧可到廁所哭泣也別去「這裡」

陳家維指出，在情緒極度低落的時候，請用最後一絲理性，阻止自己前往「可能有危險」的地方，例如樓頂、水域附近、車流量大的地方。多數人在一生中，偶爾會出現「不想活了」的念頭，但通常來得快、去得快，在真的做出行動前就會打消念頭。

遠離危險地方，就是要避免在念頭消退前的片刻，自己因衝動做出難以挽回的事情。​請記住，寧可去廁所哭泣也別去樓頂散心，要散心請找安全的場合，例如公園（但不用睡在那）。

心理師提醒，要散心請找安全的場合；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師提醒，要散心請找安全的場合；圖為情境照。（圖取自freepik）

接觸生活其他事情

陳家維表示，如果一直處於煩惱狀態，或是在心裡不斷咒罵、責怪自己，這時請從生活中尚未完成、自己喜歡的事物搜尋：例如「還沒看的電影、沒追完的作品、喜歡品牌下折扣了、家裡那台飛輪好久沒踩了」找個還沒完成，或是想做的事，讓自己先放鬆一下。

另，他分享個人觀念，賠錢時更要花點小錢，用在自己身上、讓心情好一些。不論是吃頓豐盛的大餐、買個不會太貴的東西給自己，都能幫忙撐過這糟糕的時刻。

在花錢買安慰的同時，若心裡冒出「都賠這麼多了，還敢花錢啊？」的聲音，不妨回一句：「都賠這麼多了，還差這一點小錢嗎？」

尋找信任親友、專業機構求助 

焦慮、恐慌、煩躁、悔恨，這些負面情緒卡在心裡，愈悶愈難受。陳家維說明，找自己信任且親近的朋友、家人或伴侶，試著向他們聊聊這些感受，情緒宣洩，對於緩和心情很有幫助，有個出口較能避免不斷陷在後悔的漩渦中。

如果身邊臨時找不到傾訴對象，不妨找找住處附近的諮商機構，先預約一次心理諮商、做點情緒急救。即使諮商要錢，但花點錢幫助自己撐過去，就還有機會逆轉勝。

既得利益者培養同理心 別講「大道理」

最後，他也提醒做空大賺，或空手沒賠的高手，最近這段期間遇到心情不好的親友，別急著跟對方說「早就說應該要......」、「誰叫你不......」。

即使講得再有道理，但當人們被負面情緒包圍時，很難聽得進去。這些「大道理」只會加深對方的焦慮煩躁，甚至引發爭吵，實屬沒必要。

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