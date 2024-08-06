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健康網》躺著瘦不是夢！ 醫揭睡足「這時數」有助減重

2024/08/06 09:42

研究顯示，睡眠時間較短、每天睡不到5-6小時的人體重恐會增加；圖為情境照。（圖取自photoAC）

研究顯示，睡眠時間較短、每天睡不到5-6小時的人體重恐會增加；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重除了少吃多動，其實睡眠也很重要！嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜呼籲，睡眠不足跟肥胖有很大關係，想要減重的人，切記要有良好的睡眠，每日應該要睡足7小時。

安欣瑜在臉書粉專「安欣瑜醫師 」發文分享，據研究顯示，睡眠時間較短、每天睡不到5-6小時的人，身體會有5種變化，像是食慾增加；想吃高油糖食物；想吃消夜；肌肉量減少；久坐不動等情況。

睡眠不夠導致身體易有的5種變化

1.食慾增加：控制食慾的關鍵荷爾蒙飢餓素會增加，瘦素減少。

2.想吃高油糖食物：睡不好會活化大腦控制飢餓感及食物選擇的區域，食物帶來的愉悅感會更加強烈，導致會更想吃高碳水、高油糖的食物。

3.想吃消夜：睡太少時，會更容易在晚上吃東西，而且食物產熱的效益會減少（消化食物所耗費的能量），導致體重上升。

4.肌肉量減少：若想透過減少攝取熱量來減重，卻又睡眠不足的話，容易先減掉肌肉，而非脂肪。

5.增加久坐不動的行為：在中年人身上發現，若前一天睡眠不足的話，更容易在白天久坐不動，減少熱量消耗。

安欣瑜表示，每個人都有屬於自己的體重設定點，設定點與基因遺傳等有關，不容易改變。大部分的研究都顯示，靠飲食和運動瘦下來的人，恢復到原始體重的機率極高，因此除了調整飲食外，充足睡眠及減少壓力等，長期來說對於體重管理非常重要。

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