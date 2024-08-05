健康網》多囊性卵巢症候群常見7症狀 4方法可改善

多囊性卵巢症候群（PCOS）主要是荷爾蒙調節異常，導致卵泡無法正常成熟、破裂並釋放卵子，長期累積在卵巢中，導致慢性無排卵，增加不孕的風險；示意圖。（圖擷取自freepik）

文／黃天爵

多囊性卵巢症候群（PCOS）是1種常見的內分泌疾病，影響著全球約5-15%的育齡女性。

PCOS的臨床表現包括：經期異常、慢性無排卵（週期>35天）、多毛症、脫髮、痤瘡、肥胖和不孕等。此外，PCOS還與許多其他疾病有關，包括代謝綜合症、第2型糖尿病、心血管疾病、阻塞性睡眠呼吸中止症、子宮內膜癌和非酒精性脂肪肝炎等。

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多囊性卵巢症候群主要7大症狀。（黃天爵提供）

PCOS的成因可分為先天和後天因素。許多患者有家族史，可能因激素調節失常而使雄性激素的濃度升高。此外，後天因素如肥胖、胰島素阻抗、作息不正常、壓力和環境因素等也可能導致內分泌失調，進而加重PCOS的症狀。

多囊性卵巢症候群的成因。（黃天爵提供）

PCOS的診斷標準要求滿足以下3項標準中的至少兩項：慢性無排卵、臨床或生物學高雄激素血症，以及超音波下多囊卵巢形態學特徵，同時需排除其他病因。

診斷標準要求滿足以下3項標準中的至少兩項。（黃天爵提供）

內分泌學會建議使用口服75克葡萄糖耐量試驗（OGTT）來篩檢糖耐量異常和第二型糖尿病，由於PCOS患者的風險因素較高，建議每3至4年重新進行1次篩查。

PCOS不孕的原因主要是荷爾蒙調節異常，導致卵泡無法正常成熟、破裂並釋放卵子，長期累積在卵巢中，導致慢性無排卵。排卵困難，便減少受精機會，增加不孕的風險。

多囊性卵巢症候群致不孕的原因。（黃天爵提供）

然而，一般女性卵巢庫存量AMH的正常值大約介於1.6-5.5之間，而PCOS的患者AMH往往大於5.5，若採取人工生殖方式助孕，反而有卵巢庫存量較高的優勢。

PCOS的治療首先包括生活方式的改變，例如進行規律運動和限制卡路里攝入（飲食富含纖維，減少碳水化合物），以及控制BMI值在18到24之間，這些措施可以降低雄激素水平並改善胰島素阻抗。

藥物治療方面，口服避孕藥是第一線治療之一，通過雌激素和黃體素的作用降低雄性激素水平，使患者產生規律的月經，避免子宮內膜異常增生，適合暫無生育計劃的女性。

如果有懷孕計劃，則可以使用口服排卵藥刺激排卵，可達到接近80%的排卵率。此外，配合口服降血糖藥物（Metformin）的治療可以減緩胰島素阻抗，減少雄性激素水平，有助於患者恢復排卵能力。

多囊性卵巢症候群的治療方法。（黃天爵提供）

PCOS的形成原因及機轉確實非常複雜，可以視為1種體質。因為排卵不順，卵子不成熟難以受孕。但不必灰心，因為通過上述方法治療，仍然有機會成功懷孕。此外，如果需要，還可以通過人工受孕、試管嬰兒等輔助生殖技術來幫助患者實現懷孕的夢想。（作者為彰化基督教醫院生殖醫學中心主治醫師）

PCOS的形成原因及機轉確實非常複雜，可以視為1種體質。患者不必灰心，配合醫囑治療，仍能順利懷孕。（黃天爵提供）

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