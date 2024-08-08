健康網》從「體型」一眼辨紅白！ 6招挑選紅龍果保證香甜

農業部分享從外觀特徵，分辨白肉與紅肉紅龍果。其中白肉紅龍果通常的體型偏橢圓形，鱗片較修長。（圖取自pexels）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白、紅肉紅龍果是最常見的品種之一，但外觀相似的它們，有辦法不切開辨別果肉顏色嗎？農業部表示，白肉紅龍果通常偏橢圓形，鱗片較修長；紅肉紅龍果則偏正圓形，鱗片較短，購買時可由此特徵辨認果肉顏色。另外，挑選紅龍果時，應優先選擇外形渾圓飽滿、果皮轉色均匀、鳞片軟化反捲及轉紅達一半，且新鮮無腐爛、在果萼端果皮完全轉色且微皺、果梗切口新鮮，以及無擦壓傷、病蟲害等原則，保證香甜好吃！

農業部分享，紅龍果又稱火龍果，原產於中南美洲熱帶雨地區，屬仙人掌科果樹，產期約為7至10月，目前國內產地主要為彰化、南投、嘉義、臺南、屏東。紅、白肉的紅龍果，都富含維生素、礦物質、膳食纖維等營養價值，購買時，可從顏色、重量與外觀等選購，包括：外形渾圓飽滿、果皮轉色均匀及鮮豔、鳞片軟化反捲及轉紅達一半以上，新鮮無枯萎腐爛、在果萼端（縮口處）果皮完全轉色且微皺、果梗切口新鮮，以及無擦壓傷、病蟲害或裂果。

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如何從外觀特徵分辨白肉與紅肉紅龍果？農業部提及，通常白肉紅龍果的體型偏橢圓形，鱗片較修長；紅肉紅龍果體型則偏正圓形，鱗片較短。

2大保存紅龍果方法

●冷藏保存：盡快食用完畢，若無法在3-5日內吃完，請放置於5°C冷藏中可存放約2-3週，但回溫後應盡速食用。

●常溫保存：冬季室溫較低時，可放在陰涼避光處保存，約能存放1週。

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