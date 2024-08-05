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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》7原因害男人「性」趣缺缺！ 睡不夠5小時也上榜

2024/08/05 21:21

醫師指出，男性「性」趣缺缺通常有7種原因，包含睪固酮低下、慢性病、憂鬱症、壓力以及睡眠品質不佳等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，男性「性」趣缺缺通常有7種原因，包含睪固酮低下、慢性病、憂鬱症、壓力以及睡眠品質不佳等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男人發現自己性慾下降，即使伴侶邀約「洞房」也提不起勁？醫師廖奕安指出，男性「性」趣缺缺通常有7種原因，包含：睪固酮低下、年紀增長、服用影響性慾的藥物、慢性病、憂鬱症、壓力以及睡眠品質不佳，其中，有研究顯示，睡眠不足5小時且連續1週者，會降低性慾。建議找到確切原因，對症下藥，配合規律生活作息來改善。

睪固酮低於2.3ng/mL要補充

忠孝喜月泌尿科診所醫師廖奕安在臉書專頁「泌尿科”疣土伯” 廖奕安醫師」發文指出，長時間不想從事性行為，連自慰的慾望都沒有，可能是因為睪固酮低下，若低於2.3ng/mL，就建議要補充睪固酮。

他進一步說明，服用化療藥、 荷爾蒙抑制劑（如攝護腺癌用藥）、類固醇、嗎啡類、抗憂鬱劑、制酸劑（主要是H2阻斷劑）這些藥物可能會影響性慾；再來是慢性病如過胖、三高、心臟衰竭、慢性腎病、透析患者、肝衰竭。

憂鬱症、情緒壓力也影響性慾

廖奕安說明，憂鬱症患者會對喜愛的事物失去興趣，對性的渴望也會顯著下降，且服用抗憂鬱劑會讓性慾降低；睡眠品質不佳者，包括：睡眠不足、過度疲勞、淺眠多夢、呼吸中止症患者也會降低性慾；再來是壓力因素，工作壓力大、與伴侶相處有壓力、情緒緊張焦慮，除了影響性慾，也會引發勃起功能障礙或早洩等性功能障礙。

他指出，性慾低下需要先找到原因，對症治療，例如情緒問題，就需要心理諮商協助善，若是因為過胖，則需要運動或控制飲食。

男性荷爾蒙可以口服藥物、針劑、皮膚凝膠、鼻凝膠等方式補充。當然，還是要配合生活作息的改變，適當紓壓和運動習慣來加強體質，並配合相關療程達到效果。

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