健康網》地表最性感奧運選手 營養師解析維持體態5祕訣

德國田徑跑手Alica表示，運動後會來一杯奶昔或一根香蕉，幫助她恢復活力；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2024巴黎奧運如火如荼舉行中，各界好手備受矚目，其中來自德國的女子田徑選手，更被稱為「地表最性感的奧運選手」。北秀健康管理診所在臉書粉專「精準減重｜北秀健康管理診所」發文分享來自德國的田徑女將施蜜特（Alica Schmidt）日常管理體態的5大秘訣，包括力量訓練；獨特的飲食控制法；適度休息；補充營養素；熱愛跑步。

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年僅25歲的施蜜特，身高175公分、體重長年以來維持在55公斤，擁有完美的體態。她不只是一個運動員，還活躍於模特兒界，因此被譽為是「地表最性感的奧運選手」。施蜜特也經常公開分享自己的飲食方法及訓練秘訣。

德國田徑跑手管理體態5大秘訣

●力量訓練：施蜜特曾向媒體表示：「大約30%的訓練是針對力量的。」爆發力和功能性的全身運動，是她訓練計劃中的主要內容。此外，她會專注於加強和控制腿部肌肉，最經典的方式就是深蹲和弓步。

●獨特的飲食控制法：不同時下流行的斷食法或極低碳飲食法，施蜜特喜歡均衡的飲食，但是會「限制紅肉的攝入」。她分享，自己會依照直覺進食，也會聽從身體給她的信號，隨著運動的進行，會逐漸發展出非常強的身體意識。施蜜特表示，平時也會隨身攜帶零食，包包裡永遠會準備一些蛋白質棒，有時還會有胡蘿蔔蛋糕或香蕉麵包的保鮮盒。

●休息和恢復：訓練和飲食控制之餘，休息和恢復也非常重要。施蜜特非常重視訓練和比賽後的恢復過程，訓練後她會喝特定的機能飲品，可以提供快速可用的「碳水化合物」和肌肉所需的「支鏈氨基酸BCAA」。另外，她也會來一杯奶昔或一根香蕉，幫助她立即恢復活力。

●補充營養素：施蜜特會定期服用「鋅」和「鎂」。它們讓她可以保持健康的身體。

●熱愛跑步：對施蜜特來說，跑步就像呼吸一樣，它提供了一個清理思緒和短暫改變想法的機會。

德國女子田徑選手施蜜特為田徑場上「嬌」點。（圖取自IG@alicasmd）

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