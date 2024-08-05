高雄聖功醫院劉文欽接任院長 楊儀華升執行長

聖功醫院今舉辦新院長交接儀式，由聖功修女會董事長郭果七修女（中）監交，前院長楊儀華修女（右）將院長印信交給新任院長劉文欽（左）。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕天主教聖功醫院今（5）日舉行新任院長交接儀式，距離上次的換血已相隔18年，新院長由原醫療副院長劉文欽接任，擔任院長長達18年的楊儀華修女則榮升執行長，將以早日完成聖功長照爺奶村為目標。

聖功醫院是由聖功修女會於1945年於中國天津創立「樂仁醫院」，1949年在高雄復院，是台灣第一所天主教醫院，今年開業滿75週年，今天的執行長就任暨院長交接典禮，以天主教聖道禮儀舉辦，先以薪傳舞蹈由卸任院長楊儀華將象徵燈塔的薪火傳承給新任院長楊文欽，在聖功修女會董事長郭果七監交下，由楊儀華將印信傳給劉文欽，期許在劉掌旗帶領的醫療專業團隊，傳承聖功修女會醫療福傳的使命。

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今年63歲的劉文欽是大腸直腸外科醫師，曾任台中803醫院大腸直腸外科主任、台北榮總大腸直腸外科主治醫師等，1997年到聖功醫院服務至今27年，擔任副院長更長達24年，對於院長新職，將以聖功精神繼續提供全人關懷，以其擅長的溝通協調能力，帶領醫院在教學、研究、經營管理和醫品病安上更加精進，並持續推動長期照護與兒童早療、擴編失智日照中心等服務。

今日典禮的另一項重頭戲，宣報成立法人行政中心，由董事長郭果七宣讀並頒發天主教聖功醫療財團法人執行長聘書給楊儀華，肩負起行政中心執行長的責任。

楊儀華自2006年擔任院長至今18年，其致詞時指出，劉文欽院長在重要關鍵時刻，都能秉持天主教醫療，為病人的生命尊嚴把關，面臨革新方案時，即使不敷成本，也能傳承聖功修女會的精神走下去，期許未來在劉的帶領下，把聖功精神繼續發揚光大。

楊儀華表示，聖功醫院於1990年設立長照、2000年推動社區營造和據點，並銜接長照1.0、2.0，同時很早就派遣醫師到住宅進行醫療照顧，前幾年籌畫聖功長照家園「爺奶幸福村」，要為失智、失能的長輩服務，她擔任執行長的任務之一，就是協助長照家園早日完工，替長輩服務。

前院長楊儀華修女（右）將薪火傳承給新任院長劉文欽（左）。（記者許麗娟攝）

升任執行長的楊儀華和新任院長劉文欽接受神文的祝福。（記者許麗娟攝）

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