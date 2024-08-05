日本科學家基因轉移成功 抗衰老治療取得重大突破

這張照片展示了科學家利用藍色染料追蹤果蠅的腸道健康狀況。由於老化，果蠅的腸道受損會漏出藍色染料。圖片中左邊是經過HRJD基因改造的果蠅，而右邊是同齡未經改造的果蠅。（圖取自Hiroki Nagai CC-BY-ND）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）8月2日報導，日本東京大學的研究團隊成功將具再生能力的基因轉移至果蠅體內，改善其腸道健康並增強幹細胞活性。這一發現為人類透過基因療法實現抗衰老策略開闢了新可能。

在具全身再生能力的動物如扁蟲和水母中，特定基因可能有助於再生和維持長期幹細胞功能。而哺乳動物和昆蟲再生能力有限，可能在進化過程中失去了這些基因。東京大學副教授中島祐一郎（Yuichiro Nakajima）表示，他們的研究重點是高再生能力物種特有的JmjC域編碼基因（HRJDs），科學家將這些基因轉移到果蠅中，以研究其對再生和抗衰老的影響。並將其轉移到果蠅體內，以測試其效果，這些基因在有再生能力的動物中有助於維持長期的幹細胞功能，並可能在受傷或衰老時促進組織再生。

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研究團隊本希望轉基因果蠅能在受傷時再生組織，雖未達成此目標，卻意外發現了其他現象。中島指出，HRJDs促進腸道幹細胞分裂，抑制年老果蠅腸道細胞的錯誤分化。這與抗生素的效果不同，抗生素可能抑制錯誤分化的腸道細胞，但也會抑制腸道幹細胞分裂。因此，HRJDs對果蠅壽命有顯著影響，為開發新的抗衰老策略提供了線索。

中島指出，HRJDs的分子機制尚未解明，也不清楚它們是否單獨作用或與其他成分結合。他認為，這只是研究的開始，但現在已知，轉基因果蠅可作為未來揭示幹細胞再生機制的寶貴資源。

人類腸道幹細胞隨年齡減少，這一研究對於幹細胞療法具有前景。相關研究研究發表於年8月2日的《BMC生物學》（BMC Biology）期刊。

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