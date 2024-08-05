47歲男腰痛、腳麻 原來是椎間盤突出併神經壓迫

47歲男子腰痛、腳麻，就醫檢查發現椎間盤壓迫右側神經根。（高雄榮總台南分院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市47歲胡先生，近年來在做某些姿勢時，總會感覺到下背沉重感，活動受限，甚至延伸至右大腿後側、腳底有刺痛麻痺感，行動「卡卡」，雖然休息後可稍微舒緩，但因平時工作需要久坐，導致症狀惡化，對日常生活造成極大影響，就醫後診斷為腰椎第5節及薦椎第1節椎間盤突出併神經壓迫，接受經皮內視鏡腰椎微創減壓手術後，症狀獲得明顯改善。

高雄榮民總醫院台南分院神經外科主治醫師曾振生表示，出現腰痛、腳麻症狀時，首先要釐清病因，是否單一病灶造成症狀 （常見如：腰椎椎間盤突出、長骨刺、韌帶肥厚椎管狹窄、椎孔狹窄神經壓迫等）或是多種情形同時存在，退化、外傷、發炎、甚至腫瘤都有可能是原因，務必接受完整的病情評估，選擇最適合自己的治療方式。

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至於脊椎退化神經壓迫是否一定需要開刀？曾振生說，應由醫師進行神經學檢查，搭配X光影像甚至進一步的磁振造影，評估神經壓迫情形，再針對不同病因對症下藥。

曾振生指出，輕微症狀可以接受口服藥物、局部關節注射、物理治療（復健）、生活型態的調整（避免久站、久坐、勿彎腰做事、不搬重物）、甚至中醫針灸，獲得改善。若保守治療3至6個月，仍無法緩解症狀，甚至惡化，影響行走、睡眠及生活品質時，則可以考慮開刀，針對不同的病情選擇適合的手術方式。

曾振生說，腰椎微創內視鏡減壓手術傷口約1公分大小，組織破壞極小，感染機會少，對骨骼肌肉破壞也少，病患術後疼痛減少，同時保留活動度，降低鄰近節退化機會，術後只需穿戴軟式背架即可，2-3天後可恢復正常生活作息，3個月內避免彎腰及搬重物。高雄榮總台南分院表示，腰椎內視鏡手術無健保給付。

曾振生提醒，腰痛、腳麻的原因百百種，應就醫檢查完整評估，才能針對不同病因對症下藥。（高雄榮總台南分院提供）

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