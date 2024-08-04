健康網》3學童1人肥胖 醫談減重：飲食、運動、習慣要調整

醫師提醒，減重中的學童要遠離速食與含糖飲料。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前衛福部國健署說明，台灣學童平均每3位，有一人體重過重或肥胖。急診兒科主治醫師黃士倫說明，父母應積極介入過重、肥胖兒童生活型態的調整。同時透過飲食運動以及日常生活行為等方式之調整，解決兒童肥胖的狀況。

黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文說明，飲食部分，應降低含糖飲料的攝取量，這是目前被證實有效的飲食建議。同時外食（特別是速食為主）頻率較少者，肥胖風險較低。

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在運動、活動量部分，黃士倫說明，增加身體活動量不一定能降低體重，但可降低體脂。增加體能活動程度包括動態平衡訓練、增加肌力、肌耐力運動、有氧運動。另外在行為上，減少靜態活動可以降低BMI，對於學齡前的小孩效果更明顯。增加步行、爬樓梯，以運動走路上學。

幫助兒童減重 飲食記得5大建議

黃士倫提出飲食建議：

1.不可採用節食瘦身法，要每天進食早餐。

2.鼓勵兒童食用低熱量均衡飲食，包括蔬菜、水果、全穀食物、低脂乳製品、瘦肉、低脂魚、豆類等。

3.避免飲用含糖飲料，避免食用高熱量食物（包括多脂肉類、油炸食物、燒烤食品、甜食、乳酪）。

4.避免大份量食物的用餐方式，如速食套餐、吃到飽餐廳。

5.降低點心攝取頻率、修正點心食物內容，可提升體重控制成效。

另外黃士倫補充，藥物與減重手術治療並不建議使用藥物作為在兒童及青少年肥胖的第一線的治療。若兒童及青少年是因病服用抗精神病藥物而導致肥胖，可照會精神科醫師改用其他較不會影響代謝方面的藥物；最後黃士倫表示，考慮藥物治療時，應結合行為療法的介入。

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