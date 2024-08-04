健康網》夏天狂吹冷氣恐「季節疲勞」日專家：入秋還在累

日本專家提醒，夏季狂吹冷氣，大口吃冰，疲勞會延伸到秋季。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在夏季，只要站到沒有冷氣的室內，即使無陽光直射，也會拚命流汗，站到戶外更不用說。即使你感到疲累，你還是會努力工作、做家事或出門嗎？日本醫師表示，如果長此以往，度過夏季後，到了秋季仍會感覺疲倦。

日媒《FNN》報導，日本醫學專家，現任神奈川齒科大学特聘教授的川嶋朗於大約20年前就提出「季節疲勞」一詞。近期因氣候變遷，這狀況又被人提及。川嶋朗說明，最常見的是秋季疲勞，約在9月後導致疲勞與食慾不振。

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川嶋朗說明，呼吸血管的運作是靠自律神經控制，由自律神經啟動的交感神經系統，與放鬆身體的副交感神經系統，雙方適當運作，工作模式與休息模式能隨心所欲切換。反之若自律神經系統減弱，可能發生想做事卻沒動力，或是想睡卻很難入眠。可能的症狀有：疲勞感、食慾不振、睡眠產生障礙（難以入睡）、頭暈、肩膀僵硬。

川嶋朗說明，我們天生就能調控體溫，炎熱時透過出汗排出熱量。但是炎熱時間拉長，且頻繁出入冷氣房的話，自律神經系統便會疲於奔命，增加疲勞感；這狀況稱為「夏季疲勞」。然到了秋季，溫差、氣壓加上變化多端的天氣，將擾亂交感神經系統，稱為「秋季疲勞」。

川嶋朗表示，夏、秋兩季的疲勞症狀相當，而秋季疲勞也可能引發精神萎靡與憂鬱。若發生心理健康的問題，將感到更加痛苦。

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