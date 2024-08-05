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健康網》越重越多汁！ 夏日百香果3招輕鬆挑
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕百香果是夏天的熱帶水果代表之一，無論直接吃、做果汁或加工產品都好吃，用途廣泛。農業部於臉書發文指出，不要看百香果小小一顆，可是蘊藏了維生素C、維生素A、鉀、鐵、膳食纖維、類胡蘿蔔素等豐富營養。農業部也提到，挑選百香果有3撇步：看外型、搖一搖、而且要「挑重的」，同樣大小的百香果，重量越重代表果肉和果汁越多。
挑「紅」的 搖一搖沒水聲更甜
1.看外型：果皮著色完整呈深紅或紫紅色，果粒飽滿豐圓，果皮平整無皺縮、無腐爛發霉且清潔乾淨。
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2.搖一搖：果實輕搖時果肉無晃動、無水聲較佳。
3.挑重的：同樣大小的百香果，重量越重代表果肉和果汁越多。
冰箱冷藏可放4到5週
農業部表示，百香果果實採收後仍會進行呼吸、蒸散作用及其他生理作用，果實品質會隨著時間及貯藏環境逐步改變，需特別注意適當之貯藏溫度。
若置於室溫環境下約7到10天，易發生失水萎縮、黴菌腐爛、果汁發酵。建議最合適的儲存溫度為6.5℃（冰箱冷藏即可），可保存4至5週而不影響品質。
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