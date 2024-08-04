健康網》小孩看診後哭鬧先別收驚 醫：檢查用藥

若孩子在就醫後經常哭泣，先別以為「煞到」。醫師建議，最好檢查用藥。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在陽曆8月3日的農曆七月鬼門開後，民俗月正式開始。不少家長認為在民俗月期間，孩子哭鬧次數變得頻繁，特別是就醫後哭鬧更嚴重；過去認為是孩子較為「敏感」；然小兒科醫師陳敬倫提醒，若孩子在看診後經常哭鬧，別帶去收驚，而是該檢查孩子的用藥。

陳敬倫在臉書專頁「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」發文說明，若在帶孩子去看感冒，從診所、醫院回來後，孩子一直哭鬧、躁動，甚至做惡夢？陳敬倫強調「不要急著去收驚，請先檢查看看吃了什麼藥。」

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陳敬倫說明，每個人的體質不一樣，有的孩子對鼻塞藥（如亞涕液、通鼻液、鼻福糖漿）、氣管擴張劑（如適喘寧、喘解液、茶鹼）、氣喘藥物（如欣流、萬剋喘）比較敏感，容易發生哭鬧、躁動、睡不著等等的副作用（就像大人喝了咖啡或茶），需要停藥、重新調整藥物。

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