自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》小孩看診後哭鬧先別收驚 醫：檢查用藥

2024/08/04 16:04

若孩子在就醫後經常哭泣，先別以為「煞到」。醫師建議，最好檢查用藥。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在陽曆8月3日的農曆七月鬼門開後，民俗月正式開始。不少家長認為在民俗月期間，孩子哭鬧次數變得頻繁，特別是就醫後哭鬧更嚴重；過去認為是孩子較為「敏感」；然小兒科醫師陳敬倫提醒，若孩子在看診後經常哭鬧，別帶去收驚，而是該檢查孩子的用藥。

陳敬倫在臉書專頁「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」發文說明，若在帶孩子去看感冒，從診所、醫院回來後，孩子一直哭鬧、躁動，甚至做惡夢？陳敬倫強調「不要急著去收驚，請先檢查看看吃了什麼藥。」

陳敬倫說明，每個人的體質不一樣，有的孩子對鼻塞藥（如亞涕液、通鼻液、鼻福糖漿）、氣管擴張劑（如適喘寧、喘解液、茶鹼）、氣喘藥物（如欣流、萬剋喘）比較敏感，容易發生哭鬧、躁動、睡不著等等的副作用（就像大人喝了咖啡或茶），需要停藥、重新調整藥物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中