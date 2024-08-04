捐髮傳愛希望從「頭」開始！ 8歲男童暖心留髮3年獻愛

癌症希望基金會​今（4）日舉辦第10屆「首望相助，希望從頭開始」台北場募髮活動，一同剪下超過30公分長的頭髮。（記者方賓照攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕​原本烏黑秀麗的長髮，一刀剪下，瞬間就變成了短髮，年僅8歲男童捐出留了3年的長髮，希望激勵癌友重拾自信。癌症希望基金會今（4）日舉辦「首望相助，希望從頭開始」台北場募髮活動，現場超過百位捐髮者及義剪志工共襄盛舉，一同剪下超過30公分長的頭髮，透過眾人自發性的參與，期盼幫助癌友。

癌症希望基金會表示，全台每年約有近10萬人因癌症治療掉髮，病友們不只要承擔病痛，還可能因為外型改變，變得沮喪及喪失自信，藉由提供1頂假髮，帶給病友自信，更能讓他們有安全感走入人群。尤其完成一頂假髮並不容易，每頂假髮至少需要10人捐髮，以及假髮製作經費5000元，來成就1份愛心。

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癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，「自2002年癌症希望基金會發起民眾捐髮後，迄2023年為止捐髮人次近12萬，超過23萬束，製作近1萬頂假髮，非常感謝大家的支持。每屆的首望相助活動，都是需要聚集民眾及企業的愛心，這次台北場能有這麼多熱心公益的民眾支持，一起完成這場有意義的活動。」

侑家留長頭髮期間，若遇到其他人笑或被說是女生時，都會堅定的告訴對方，「我想捐頭髮」，而且未來還想繼續留長捐髮。（侑家媽媽提供）

小男生不畏嘲笑 蓄髮3年還捨不得剪

「小孩子還沒賺錢，但他們能用自己的方式幫助別人，這是他們現在能做的！」曾參加捐髮活動的媽媽，帶著8歲的兒子侑家及5歲女兒昕蕎參加活動。她表示，兒子從小就愛留長髮，因此在幼稚園中班時，教他留長的頭髮可以捐給癌友做假髮，侑家不僅一口答應，還很天真地說：「我都天天洗頭髮。幫助生病的人戴上假髮後漂亮又有自信。」妹妹看見哥哥留長髮是要參加捐髮，也吵著要跟哥哥一起。

活動當天，侑家頂著一頭留了3年的長髮準備捐髮。侑家媽媽說，兒子喜歡留頭髮，留長頭髮期間，若遇到他人訕笑時，都會堅定的告訴對方，「我想捐頭髮」，而且未來還想繼續留長捐髮。就算被誤認成女生，他也不會介意，反倒會安慰對方，成熟的暖心舉動，令媽媽十分驕傲。

于珊媽媽（後排中）幫8歲的侑家（前排左）及5歲的于珊（前排右）報名捐髮活動，連遠在南部的阿公阿媽（後排左1、右1），也北上為孫子第一次捐髮做見證。（記者方賓照攝）

親人化療落髮 捐髮從自己做起

另1名陪伴母親度過癌症時期的楊媽媽，經歷親人罹癌化療掉髮的不捨，因此起了響應捐髮的念頭，帶著9歲及7歲的女兒們捐髮，從家人做起，「希望讓女兒們捐到18歲，至少捐髮4次」，幫助更多人。

癌症希望基金會今（4）日舉辦第10屆「首望相助，希望從頭開始」台北場募髮活動，現場超過百位捐髮者，年紀最小3歲，最大60歲一起響應，超過400人參與活動。活動現場除了捐髮外，也安排生命教育活動，讓捐髮者有機會體驗，因疾病導致的容貌改變，同時透過解析假髮製作的過程，感受捐髮對癌友的實際助益，期望透過眾人或更多學校團體自發性的參與，創造出巨大的影響力。

癌症希望基金會​今（4）日舉辦第10屆「首望相助，希望從頭開始」台北場募髮活動，現場超過百位捐髮者，超過400人參與活動。（癌症希望基金會提供）

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