健康網》熬夜看奧運恐中暑 醫：均衡吃睡預防

由於多數賽事在晚間，不少人熬夜為選手加油，使得健康狀況受影響。圖為巴黎奧運開幕式。（資料照，記者陳志曲攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2024巴黎奧運部分賽事在凌晨，相信你即使要熬夜也要認真看完。不過熬夜本身就會影響健康，近期高溫頻創新高，加上熬夜更會造成「中暑」。或許你會疑惑「熬夜與中暑有關係嗎？」由於日本與台灣時區接近，需熬夜看奧運，日本醫師認為，前一天熱氣聚集在身體裡，脫水與缺乏電解質的狀態恐延續到隔日，所以早上的時候，特別容易發生中暑症狀。

日媒《FNN》報導，伊藤王子神谷診所院長伊藤弘道表示，前一天熱氣聚集在身體裡，脫水與缺乏電解質的狀態恐延續到隔日，所以上午會發生中暑症狀。即使睡眠時有開空調，若沒有設定妥當，也可能會中暑。當然，戶外炎熱潮濕，陽光照射下，出門短短30分鐘都可能中暑。

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另外伊藤弘道說明，奧運引起的中暑也變多了，熬夜看比賽或是情緒激動時，將變得淺眠，使得疲勞感難以去除，長此以往將造成中暑風險增加。伊藤弘道提醒須維持6到8小時的充足睡眠，若睡眠不足，在有空調環境下睡午覺也稍微有幫助。

另外炎熱時將造成食慾下降；伊藤弘道表示，為了讓自己不易中暑，多吃肉、魚等蛋白質以及攝取蔬菜相當重要。伊藤建議多吃綠色與黃色的蔬果，補充維生素B、C，可以控制疲勞，協助身體保住水分。反之，若攝取較多碳水化合物，恐導致體力與免疫力下降。最後伊藤弘道提醒，保持均衡飲食與充足睡眠，才能預防中暑。

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