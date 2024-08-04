健康網》別把「葉克膜」當萬能續命神器！ 3情況不適合用

醫師說明，葉克膜可暫時替代重症病患的心臟和肺臟功能，提供必要的氧氣供給，給病患的心臟和肺臟一個喘息的機會，讓心肺有機會恢復功能。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕被譽為「救命神器」的葉克膜，是台灣人特別熟悉的醫療設備，經常在報導、治療中聽到，但其實它並不是萬能的！台北慈濟醫學中心心臟外科主治醫師楊凱文表示，葉克膜（ECMO）是1種高階的維生技術，暫時替代重症病患心、肺功能，提供必要的氧氣供給，給心肺喘息機會，以便有機會恢復功能。不過，使用葉克膜仍有風險及考量，如臨終關懷、嚴重感染、末期癌症等情況時，葉克膜可能會變成無效的醫療手段。

葉克膜 讓病患心肺「暫時休息」

楊凱文在臉書專頁「心臟外科楊凱文醫師」發文說明，葉克膜可透過抽取病患的血液，將它通過一個人工肺（氧合器）。在人工肺內，血液會被注入氧氣，並移除二氧化碳，再將處理過的血液輸回病患體內。葉克膜就像是讓病患的心臟和肺臟「暫時休息的機會」，由機器來幫忙進行呼吸和輸送氧氣的工作，當病患的心肺功能復原後，就可將葉克膜拔除，讓身體自行運作。這項高科技手段雖然複雜，但卻能夠拯救許多垂危病患的生命。

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葉克膜仍有風險考量 並非無所不能

不過，使用葉克膜仍有些風險與考量。楊凱文提及，雖然葉克膜在許多危及生命的情況下，都能提供救命的幫助，像是嚴重的心肌梗塞、大範圍肺炎或心臟手術後的急性復原階段，但它並非萬能。使用葉克膜時仍然存在一些風險，例如出血、感染或器官受損等。因此，在決定之前，醫師須仔細評估病患整體健康狀況，並與病患及家屬充分溝通，解釋可能的風險和預期的治療效果。

醫師提到，癌末患者身體已極度虛弱，無法承受大型手術或其他侵入性治療，因此使用葉克膜維持生命不會改善病人的長期預後；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

楊凱文指出，隨著醫療科技不斷進步，葉克膜的安全性和效能正在提升。不過，仍要提醒，「別把葉克膜當作萬能續命神器！」很多人認為葉克膜可用來支撐心肺，但它不是無所不能的解決方案。尤其在面對如臨終關懷、嚴重感染、末期癌症等情況時，使用葉克膜可能會變成一種無效的醫療手段。

●臨終關懷情況下：在臨終關懷時，更注重維護患者的尊嚴與生命品質。使用葉克膜延長生命，不會增加病患的舒適度，反而可能對生活品質帶來負擔，此時優先考慮的是，提供疼痛控制和情感支持，讓患者在親人的陪伴下，平靜與尊嚴地度過生命的最後階段。

●嚴重感染情況：遭受嚴重感染，特別是伴隨多器官衰竭的患者，葉克膜看似是1種可行的支持方法，但事實上，如果感染導致的身體損害，達到無法逆轉的程度，那麼葉克膜的介入不僅不能解決根本問題，還可能增加患者的痛苦，此時需要關注的是控制感染源，提供適當的抗生素治療，而不是依賴葉克膜。

●末期癌症：患者身體已極度虛弱，無法承受大型手術或其他侵入性治療，因此使用葉克膜維持生命不會改善病人的長期預後，反而可能造成更多的生理痛苦和心理的負擔，治療目標通常轉向緩解症狀和改善生活品質，而非單純延長生命。

「作為一名心臟外科醫師，我見證了葉克膜在救治極端病例中的奇蹟，同時也知道這項技術的限制性。」楊凱文說，在這條拯救生命的道路上，葉克膜是我們手中強大工具，但最終，與患者及其家庭的密切合作和溝通，以及全醫療團隊努力，才能共同面對生命中突如其來的挑戰。

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