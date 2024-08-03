健康網》早餐店奶茶每喝必拉？ 醫：這3點是原因

醫師指出，奶精奶茶主要由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成，攝取過多容易造成腸胃不適；示意圖。（圖取自photoAC）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕到早餐店點份三明治，配杯奶茶好過癮，卻不料喝完狂拉，感覺腸胃被「清空」？初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，早餐店奶茶能清腸胃通常有3點原因：冰涼飲品，刺激腸胃蠕動；奶精主要由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成，攝取過多容易造成腸胃不適；亞洲人普遍有乳糖不耐症，若喝到鮮奶茶容易腹瀉。

魏士航於臉書粉專「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」發文指出，奶精（Non-dairy creamer）是一種添加於咖啡、紅茶裡或者淋於果凍、茶凍、龜苓膏上方，用來增加食物風味以及滑順口感的產品。從英文名就可以知道裡面其實沒有奶，它的主要成分是植物油、玉米糖漿（非高果糖玉米糖漿）、酪蛋白、香料、食用色素。

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奶精並非十惡不赦 注意適量即可

魏士航表示，過往奶精之所以會令人反感、害怕，除了工廠大量製造的廉價感以外，主要是為了保存容易，大多採用穩定性高的氫化植物油，這類植物油含有大量的反式脂肪，後來被證實有引發心血管疾病的風險，因此普遍被世界各國禁用。

隨著食安意識提升，現在的奶精大多採用的是穩定性高的非氫化油脂（如椰子油、棕櫚油），就沒有反式脂肪含量的問題了。因此，偶爾一杯奶精奶茶，並不會對健康有太大的影響，但依然是一個以油脂和糖分為主的調味品，並沒有太多營養價值，攝取上一定要記得適量。

鮮奶茶含「植酸」 補鈣效率差

魏士航說明，鮮奶茶相比奶精奶茶，除了含有脂質、蛋白質、鈣質和乳糖外，也含有維生素A、B、D和E，營養價值自然是相對比較高的；然而，並非它營養價值比較高，就可以無限制的喝。對於有肥胖、代謝症候群這些問題的人來說，牛奶會明顯刺激胰島素分泌，飲用還是要適量。除此之外對於乳糖不耐的患者來說，也是能夠避免就盡量避免。

但他也指出，雖然鮮奶茶裡面有一部分是鮮奶，但他並不建議當成補鈣飲品。首先，1杯鮮奶茶頂多3分之1是鮮奶，鈣的含量相較鮮奶就大幅減少了，同時，茶裡面也帶有許多的植酸，容易和鈣結合，減少鈣質的吸收。因此，鮮奶茶對於補鈣來說並不是一個有效率的選項。

許多人難以放下對奶茶的熱愛，魏士航表示，不額外加糖的鮮奶茶會是一個相對比較好的選項。但要切記，鮮奶裡頭含有乳糖、蛋白脂、脂肪等成分，若從熱量來看，就算沒加糖和其他料的鮮奶茶，1杯也有200大卡的熱量，過量攝取還是會對健康產生不利影響。

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