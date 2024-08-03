健康網》下腹突劇痛當心卵巢扭轉 醫：把握「黃金8小時」

醫師指出，卵巢扭轉是一種需要立即手術處理的嚴重婦科急症；示意圖。（圖取自freepik）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性下腹突然傳來強烈劇痛，小心卵巢扭轉的可能！新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，卵巢扭轉是一種需要立即手術處理的嚴重婦科急症，較容易發生在有卵巢腫瘤或囊腫、孕婦、接受激素治療、先天性解剖異常女性身上。建議儘速就醫，在6到8小時內進行手術，都有高機率能救回卵巢，若超過36小時卵巢壞死需要切除的可能很大。

張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，卵巢扭轉不分年齡都有可能發生，若不儘快處理，卵巢就會因為組織扭轉阻斷血液輸送而壞死，需要切除，是非常嚴重的問題。常見症狀包含：突發性劇烈腹痛、噁心和嘔吐、發燒、腹部觸痛、休克。較容易發生於以下4族群。

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●有卵巢腫瘤或囊腫：良性或惡性腫瘤增加扭轉風險。

●孕婦：懷孕期間卵巢位置改變可能導致扭轉。

●激素治療：如促排卵藥物可能增加風險。

●先天性解剖異常：如異常長的卵巢韌帶。

卵巢有腫瘤 良性更不可輕忽

張瑜芹說，卵巢扭轉通常需要手術治療以防止組織壞死，手術方式包含切口較小，恢復快的腹腔鏡手術，嚴重情況下則可能需要開腹手術。手術目標在解除扭轉、評估卵巢狀態，若有必要則會切除壞死組織。及時治療可能保留卵巢功能，反之，延誤治療則可能導致卵巢壞死，需要完全切除。

她表示，會導致卵巢扭轉的腫瘤多半為良性腫瘤，因為惡性會有腹腔沾黏的問題，不易發生卵巢扭轉，所以千萬不要因為腫瘤是良性而輕忽對身體帶來的危害

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