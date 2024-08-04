健康網》窗型定頻冷氣吃電怪獸！ 台電：換變頻省4千

老舊的窗型定頻冷氣，常讓用戶的電費爆表，情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日高溫狂吹冷氣，荷包也跟著失血，家中若還是窗型定頻冷氣，小心很可能是吃電怪獸！台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，使用老舊的窗型定頻冷氣，常讓用戶的電費爆表，如果換成一級能效變頻冷氣，一台冷氣機整個夏天可以節省4000元。

兩種冷氣省電比一比

台電表示，以冷房能力5kW（適用約6-8坪空間）每天開8小時來做比較，試算如下：

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舊窗型定頻：1.5度/時，每月1.5×8時×30天=360度。

分離式變頻：0.64度/時，每月0.64×8時×30天=約154度。

改換變頻冷氣用電量減少一半以上。

至於電費的差異？台電解釋，因為非夏月家庭平均每月用電301度，假設這台冷氣只在夏天吹，冷氣的用電度數就直接加在這個301度之上。

舊窗型定頻：301+360=661度/月。

分離式變頻：301+154=455度/月。

台電指出，窗型定頻冷氣換成變頻冷氣，整個夏天可以節省4000元。（圖取自台電電力粉絲團）

套用夏月電價電費試算

舊窗型定頻：120×1.68+210×2.45+170×3.7+161×5.04=2157元。

分離式變頻：120×1.68+210×2.45+125×3.7=1179元

2157-1179=978，每月可省近1000元，整個夏天（6-9月），1台冷氣可節省近4000元。

台電也提醒，不同的使用環境和情境還是會有所差異，即使換裝分離式變頻冷氣，還是要注意4點，冷氣噸數是否適宜、室外機安裝位置、有無定期清潔保養、使用時間長短。另外，現在冷氣換一級能效還有補助可領，補助+退稅每台最高可領5000元。

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