健康網》西瓜「皮」消暑效果更好！ 中醫點3類人不宜多食

林敬哲指出，腸胃偏弱、有胃潰瘍、胃酸的患者，不可以吃太多西瓜，尤其在夜間消化功能較差的時候；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家都知道，西瓜是解暑聖品之一，現在用中醫的角度認識它吧！鼎妍中醫診所主治醫師林敬哲在臉書粉專「中醫繪客室/林敬哲中醫師」發文表示，在中醫的觀點中，西瓜肉可以解暑退熱，西瓜皮也可以，甚至效果更好。但有3類人不宜多食西瓜：腸胃虛寒者、腎臟功能不佳者、糖尿病患者。

西瓜小百科

林敬哲表示，西瓜是葫蘆科屬植物，相傳早期是從中亞西域傳過來的水果，所以被稱為「西」瓜。西瓜裡有豐富的維生素、鉀鎂離子、瓜胺酸，和茄紅素等營養成分。常見的西瓜有分紅肉、黃肉，營養素含量也不同。

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紅肉：富含較多的維生素A以及β-胡蘿蔔素，對眼睛好。

黃肉：瓜胺酸含量較多，可幫助抗氧化、代謝含氮廢物。

中醫師說，在中藥材中，西瓜皮還有一個很漂亮的名字「西瓜翠衣」，如果想加強退熱的效果，可以把果肉白色的部分留多一點；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫觀點看西瓜

林敬哲提到，「西瓜」性味甘寒，入心、胃、膀胱。《滇南本草》記載西瓜能治一切熱症，能解暑熱、酒毒、除煩止渴，還可以治療某些狀況的喉嚨發炎。

他說，在中藥材中，西瓜皮還有一個很漂亮的名字「西瓜翠衣」，如果想加強退熱的效果，可以把果肉白色的部分留多一點。而正因為西瓜處理中暑的效果特別好，所以有另外一個別名「天生白虎湯」，白虎湯是中醫治療中暑的一個方劑。

食用西瓜禁忌

●腸胃虛寒者 林敬哲指出，有一句客家諺語說到「上夜食西瓜，下夜反症。」，講的就是晚上吃西瓜，容易造成下半夜拉肚子的情形。腸胃偏弱、有胃潰瘍、胃酸的患者，不可以吃太多西瓜，尤其在夜間消化功能較差的時候。

●腎臟功能不佳者 西瓜有很強的利尿效果，且鉀離子含量偏高，腎臟病患者須謹慎食用。

●糖尿病患者 西瓜是含糖量極高的水果，有高血糖的人務必忌口。

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