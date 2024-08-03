健康網》燒燙傷處理方式 藥師：急性期別用凡士林

藥師表示，無論傷口大小，應沖冷水15-30分鐘降溫，避免熱能繼續傳遞，若已起水泡切勿弄破，讓傷口自行癒合。（圖取自藥物食品安全週報）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日常生活中，無論做菜、端熱湯、觸碰到機車排氣管，都可能造成燒燙傷。燒燙傷發生時，由於接觸溫度及時間的長短，可能造成不同程度的傷害，到底應該如何處理？食品藥物管理署邀請中華民國藥師公會全國聯合會藥師廖仁睦詳細說明。

認識燒燙傷三等級與處理方式

廖仁睦指出，皮膚由外而內依序是角質層、表皮層、真皮層、皮下組織，而燒燙傷依傷害深度及範圍可分為：

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●一度燒傷：傷害在表皮層，沒有起水泡，傷口表現為紅、熱、痛。

●二度燒傷：傷及表皮層及真皮層；皮膚紅腫、起水泡，有劇烈疼痛及灼熱感，若傷及真皮層深度在3分之1以上，癒後會留下明顯疤痕。

●三度燒傷：表皮層及全部真皮層都壞死；皮膚呈焦黑色，乾硬如皮革，或為蒼白色，色素細胞與神經皆遭破壞，疼痛消失，需依賴植皮治療。

●四度燒傷：全層皮膚、皮下組織、肌肉、骨骼皆受到傷害並壞死，呈現焦炭狀；須依賴皮瓣補植治療、電療等特殊醫療，部分需截肢。

廖仁睦強調，燒燙傷發生時，必須立即移除或遠離燒燙傷來源，並以「沖、脫、泡、蓋、送」原則進行處理。無論傷口大小，應沖冷水15-30分鐘降溫，避免熱能繼續傳遞，若已起水泡切勿弄破，讓傷口自行癒合。當燒燙傷達二級以上，且傷害體表面積20%（相當於兩隻手臂）以上，應立即送醫處理。

正確選擇傷燙傷藥品

藥師建議，燙傷藥膏一天使用兩次，若傷口會滲出組織液，則可選擇具吸收傷口分泌物、維持傷口濕潤環境、防止感染等功能的傷口敷料，一天更換2-3次，直到痊癒；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●燒燙傷專用藥膏：含有氧化鋅，具有吸熱、抗過敏效果，並含抗生素與銀離子成分，可消炎、抑菌，避免感染，適合發生燒燙傷半小時內做厚敷，可避免範圍擴大及惡化。此外，含有磺胺類抗生素成分的燙傷藥膏，禁用於蠶豆症者。

●外傷兼燙傷藥膏：含抗生素，可預防燙傷引起的傷口感染。但若是質地透明且為油性的藥品，是以凡士林（石蠟）為基底，在燒燙傷急性期不能使用，因為凡士林蓋住傷口，難以降低傷口的熱度，恐使傷口惡化，可待傷後第2、3天再使用。

廖仁睦建議，燙傷藥膏一天使用兩次，若傷口會滲出組織液，則可選擇具吸收傷口分泌物、維持傷口濕潤環境、防止感染等功能的傷口敷料，一天更換2-3次，直到痊癒為止。

食藥署也提醒，小面積或傷害程度低的燒燙傷，可諮詢專業藥師，選擇適當藥膏，切勿聽信偏方，塗抹牙膏、蘆薈、醬油等，影響皮膚復原。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第985期

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