人生8分之1時間需要被照顧 社福提倡「自立支援」新模式

長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立參與高齡健康產業博覽會，暢談「自立支援」的照顧模式，向社會大眾分享長照創新思維與作法。（慈濟基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕慈濟基金會長照推展中心與慈濟4家醫院參與首屆「高齡健康產業博覽會」，找來長照專家林金立分享「自立支援」新模式，點出台灣人平均73歲進入被照顧階段，平均占約人生的8分之1，呼籲最好從50歲開始規劃，維持生活、運動、飲食控制、人際互動等，改變照顧者想像，為老後人生做準備。

長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立指出，台灣平均73歲進入需要被照顧，平均換算是人生8分之1，自己媽媽80歲從自營的自助餐退休後，原本鬱鬱寡歡，他花10年協助媽媽成為成功老化，歡喜過生活，他認為：「最好人生的準備，從50歲開始規劃」。

請繼續往下閱讀...

林金立說，成功老化是維持原來生活模式，自立支援有3涵義，每個人內心都有自立自主做一些事的期待；支援這期待可以實現；讓人生到最後都有選擇權。如繼續參與社會，避免衰弱與失能，每日飲食1500大卡，喝水1500CC，以步行、能力回復運動，每1到3天要有1次排便，不要吃軟便劑等。

林金立說，成功老化還要讓長輩生活落實，做有價值的事重拾自信，觀念改變、建立新家人關係、與好友互助、融入團體豐富生活、培養興趣、快樂獨居等，讓自立支援串起高齡生活鏈。

高雄日照中心大腦活化班參與首屆「高齡健康產業博覽會」，特地安排失智長者與民眾玩環保桌遊，認為失智患者只要適當教育、帶動及認同，可以走入社會、重拾信心，也能助其延緩失智和活化腦部。（慈濟基金會提供）

高雄日照中心大腦活化班負責人張素琴說，大腦活化班邁入第7年，對象是失智症者，有16位學員，每週二、三、四上全天課，這次參展，有失智長者出席展現練習成果，並特地安排讓他們帶動民眾玩環保桌遊，認為失智患者只要給予適當的教育、帶動及認同，可以走入社會、重拾信心，也能助其延緩失智和活化腦部。

73歲民眾林旭初說，參與講座並了解到，要活就要動，人會衰老，四肢、大腦等各器官都會隨著歲月老化，平常不好的生活舊習慣，要學習改變和要融入團體中，以及多運動多做，才能延緩身體功能的衰退，從最簡單最基本，呈現生命價值。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法