用智能科技提升長輩照顧 新北市府參展秀成果

民眾現場參觀可實際體驗科技輔具操作，新北輔具中心主任楊忠一（中）也講解科技輔具如何運用。（新北市社會局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕國家生技醫療產業策進會主辦首屆「高齡健康產業博覽會」，於8月2日至4日在台北世貿一館展出，新北市政府結合經發、社會與衛生局等8個局處，在高齡生活科技體驗館B402展區規劃「新北市形象」主題館，展現迎接超高齡社會創新政策成果。

新北市有404萬人口，截至113年6月底，65歲以上長者達74萬人、身心障礙者有18萬人，新北市副市長陳純敬出席開館儀式表示，新北市於518處社區據點中導入資訊管理系統與生理量測設備，搭配「銀髮聯絡簿」功能，長者及家屬可即時透過「銀髮聯絡簿」掌握服務現況與個人健康變化情形，透過科技力提升服務品質，建構社區智能照顧關懷網，新北社會局也在銀髮俱樂部、社區據點與松年大學等場域推動及開設數位產品使用教學相關課程。

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參觀民眾可在現場體驗社區據點生理量測設備。（新北市社會局提供）

社會局長李美珍說，新北市讓長者及身心障礙者更便利申請輔具服務，已於新北境內布建2個輔具資源中心及12個輔具分站，並結合智慧城市政策方針，「全國首創」開發「新北輔具EASY GO 」APP，民眾可透過APP向輔具資源中心申請輔具資源，且即時收到補助核定通知。

李美珍說，新北每年申請輔具補助逾2萬人，補助金額達2億2千萬元，二手輔具經專業人員維修消毒後，提供給有需要的民眾並配送到府；去年共計回收1萬7596件二手輔具，媒合1萬3671件，估計節省公帑超過1億元，展覽期間有專業職能治療師協助體驗各種輔具，也會舉辦高齡講座與輔具衛教資訊，現場也可以操作「新北輔具EASY GO APP」來申請輔具。

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