紅、白薏仁PK 營養師：國產紅薏仁保留麩皮更營養

薏仁有紅色與白色兩種，白薏仁主要來自國外進口，紅薏仁才是國產。（衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕炎炎夏日，吃薏仁消暑解熱是一大享受；薏仁有紅色與白色兩種，白薏仁主要來自國外進口，紅薏仁才是國產。彰化縣衛生局建議民眾，日常飲食中可以選擇紅薏仁取代白米，這樣不僅能攝取到更多的營養價值，還能讓主食更美味可口。

彰化縣二林鎮、芳苑鄉是紅薏仁主要產地，跟白米和精製麵食比較，未經加工的薏仁，可以保留更多的維生素、礦物質和膳食纖維，對人體健康更具益處。

請繼續往下閱讀...

衛生局營養師施曉婷指出，紅薏仁的營養價值遠超過白薏仁，本土紅薏仁採收全程冷藏保鮮，保留了最具營養價值的麩皮，膳食纖維含量是白薏仁的兩倍，並富含維生素B群和植化素，而進口薏仁大多會去除麩皮，因為麩皮油脂量較高容易氣化產生油耗味，所以兩者差異就在於有無去除麩皮，儘管只是顏色差異，營養成分好比白米與糙米之別。

施曉婷表示，紅薏仁的優勢在於保留了完整的麩皮，保有更多的膳食纖維和營養素，這些都對新陳代謝、肌肉健康及造血功能有益。

彰化縣是紅薏仁主要產地，彰化縣衛生局分析紅薏仁、白薏仁及小薏仁的營養成分之差異。（衛生局提供）

彰化縣衛生局建議民眾，日常飲食中可以選擇紅薏仁取代白米，這樣不僅能攝取到更多的營養價值，還能讓主食更美味可口。 （衛生局提供）

並非所有的人都適合吃薏仁，衛生局長葉彥伯指山，雖然紅薏仁的營養價值更高，但是，腎臟病患者及洗腎病人應慎用薏仁，因薏仁含有較高的磷及鉀，過量食用可能對腎臟造成負擔。糖尿病患者在食用薏仁時應減少飯量，以避免血糖過高的風險。

衛生局分析，紅薏仁每100克含有387大卡熱量、65.9克碳水化合物、13.7克蛋白質、7.4克脂肪和3.8克膳食纖維。相較之下，白薏仁每100克含有378大卡熱量、66.2克碳水化合物、14.1克蛋白質、6.0克脂肪和1.8克膳食纖維。

此外，薏仁也比稻米更營養。相同重量的薏仁蛋白質含量比稻米高，且含有豐富的油脂，多為不飽和脂肪酸，不會造成心血管負擔。薏仁的鐵質含量比稻米多4倍，是人體造血的重要元素，缺鐵易導致貧血。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法