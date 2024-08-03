健康網》咳嗽逾3週未癒小心肺癌 醫揭「沉默殺手」7警訊

醫師呼籲，瞭解肺部的「警訊」有助於民眾提高自我警覺，及早發現才能及早治療肺癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肺癌已超越大腸癌、成為國人癌症發生率第1位，且死亡率也常年居冠。因其早期幾乎沒有症狀，也被稱為「沉默殺手」。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，早期肺癌並非無任何症狀，若身體出現「7種警訊」，如咳嗽超過3個星期、痰中帶血、呼吸急促、胸痛、聲音沙啞等，就要小心肺癌上身。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，「咳嗽」是肺癌最重要的警訊，若民眾咳嗽超過3個星期，咳血合併有胸痛、呼吸困難、聲音沙啞等，便有可能是肺癌的高風險族群。黃軒也呼籲，瞭解肺部的「警訊」有助於民眾提高自我警覺，及早發現才能及早治療。

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常見的肺部7種警訊：

1.持續咳嗽，甚至有惡化的狀況。

2.痰中帶有血絲或咳血，持續一段時間後症狀沒有緩解。

3.呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲。

4.持續胸痛且有惡化情形。

5.聲音沙啞。

6.四肢關節疼痛。

7.無預警的體重下降、食慾不振。

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