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健康網》咳嗽逾3週未癒小心肺癌 醫揭「沉默殺手」7警訊
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕肺癌已超越大腸癌、成為國人癌症發生率第1位，且死亡率也常年居冠。因其早期幾乎沒有症狀，也被稱為「沉默殺手」。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，早期肺癌並非無任何症狀，若身體出現「7種警訊」，如咳嗽超過3個星期、痰中帶血、呼吸急促、胸痛、聲音沙啞等，就要小心肺癌上身。
黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，「咳嗽」是肺癌最重要的警訊，若民眾咳嗽超過3個星期，咳血合併有胸痛、呼吸困難、聲音沙啞等，便有可能是肺癌的高風險族群。黃軒也呼籲，瞭解肺部的「警訊」有助於民眾提高自我警覺，及早發現才能及早治療。
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常見的肺部7種警訊：
1.持續咳嗽，甚至有惡化的狀況。
2.痰中帶有血絲或咳血，持續一段時間後症狀沒有緩解。
3.呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲。
4.持續胸痛且有惡化情形。
5.聲音沙啞。
6.四肢關節疼痛。
7.無預警的體重下降、食慾不振。
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