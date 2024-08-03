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健康網》抗痘4招！ 食藥署：洗臉不超過「這次數」

2024/08/03 12:35

食藥署指出，長痘痘注意洗臉水溫不過熱，每天不超過兩次；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天容易出油冒痘，許多人會狂洗臉，甚至擦化粧品除痘；食藥署在臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文指出，化粧品不具醫療效能，誇大或涉及醫療效能的宣傳不要輕信。另外，要抗痘應從日常做起，洗臉一天最多2次、減少化粧次數、不熬夜、避免吃油炸及辛辣食物等，若是嚴重還是要就醫治療。

長痘4注意事項

1.洗臉水溫不過熱，每天不超過2次。

2.不要用手擠痘痘或碰痘痘，減少化妝次數。

3.避免熬夜，保持充足的睡眠，棉被和枕頭也要注意清潔。

4.避免吃太多油炸或辛辣食物，多吃蔬果。

痘痘貼屬醫材 有分等級

食藥署指出，痘痘貼是一種具親水性之創傷覆蓋材，部份含有抑菌、藥品等成分，屬於第二等級醫療器材；不含抑菌、藥品等成分，則屬於第一等級醫療器材。另外提醒，化粧品不具有醫療效能，誇大或涉及醫療效能的宣稱不要輕信，有痘痘問題找專業醫師。

食藥署提到，依據衛生福利部公告，「化粧品標示宣傳廣告涉及虛偽誇大或醫療效能認定準則」第5條第2項規定，化粧品標示、宣傳或廣告，表述內容有涉及藥品、醫療器材之效能，或同等意義詞句，則認定為涉及醫療效能！

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