高中生溯溪溺斃》石頭旁暗藏恐怖漩渦 自救方法曝

溪流地形落差大再加上石頭可能會形成漩渦，將人捲入水中無法脫身；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北市15歲升高一的黃姓女學生，到新竹縣尖石鄉參加夏令營活動，7月31日卻於溯溪活動時卡在石縫中不幸溺斃，主辦單位有多項缺失，業者、教練送辦交保。教育部體育署學校體育組Youtube影片指出，溪流石頭旁可能有超強漩渦，形成滾輪區，遇到時身體應保持直立如直竿狀，讓激流推出，接著手腳再用力推障礙物，利用水流順勢游出。

體育署表示，台灣溪河流具有特殊的水文特性，表面上看起來平穩，但水底下卻存在著各種隱藏的危險，如水流遇地形瞬間落差時會形成翻滾流，或水流繞著岸邊轉彎處、遇障礙物時將形成漩渦流，而且夏日午後常常會下雷陣雨，導致溪流或湖泊的水位上漲，使水流變得湍急，因此，每年都有學生因為不知道溪河流戲水的危險性而意外溺水喪命。

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遇到漩渦應對

翻滾流：溪河遇到上下瞬間落差的地形時，會產生翻滾流，將人來回捲入水中無法脫身，這時需要潛到水底，身體緊貼溪床往下游方向游出。

覆蓋流：當河道寬度突然縮減，會造成兩側水勢不斷往中間推擠形成漩渦，讓人無法向岸邊逃生，此時應部朝上，雙臂緊縮，雙腳伸直微彎，眼看下游處，就能被水流自然帶出漩渦區。

微笑流：溪流石頭旁可能有超強漩渦，形成滾輪區，這時先冷靜放鬆，伺機用口吸氣，增加浮力及閉氣時間，保持直立如直竿狀，讓激流推出，接著手腳再用力推障礙物，利用水流順勢游出。

在溪流遇到石頭旁的漩渦，身體要保持直立如直竿狀，讓激流推出，接著手腳再用力推障礙物，利用水流順勢游出。（圖擷取自體育署影片）

另外，如果是在海邊遇到離岸流，會快速把人帶往外海，不要急著回頭，逃脫時要先與沙灘線平行游開，或以45度斜斜慢慢游回岸邊。

溺水4招自救

拍打水面：拍水並大聲呼叫，製造浮力也可吸引注意。

運用漂浮物：運用現場可以拿到的漂浮物，例如浮木、保麗龍或脫下身上衣物，從頭後往前拋使其充滿空氣，形成浮具。

水母漂：萬一落水時旁邊都沒有人，也沒有漂浮物，這時候可以使出水母漂，深吸一口氣後，臉向下埋入水中，手腳自然下垂保持靜止，身體自然就會漂在水面上，需要換氣的時候，再張開手腳滑水呼吸。

仰漂：全身放鬆，吸滿氣後頭部慢慢後仰，雙手張開成十字型，平躺在水面上，可以節省體力的消耗，儘量延長等待救援的時間。

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