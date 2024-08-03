健康網》每天至少喝體重30倍的水 營養師：缺水恐增腦中風風險

營養師指出，喝水不足容易使血液水分減少，進而使血液黏稠，加速血球老化、血管硬化。嚴重時增加血栓、急性心肌梗塞、腦中風的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕都知道夏天要多喝水，不過你水真的有喝到足夠的量嗎？營養師張珮蓁表示，每天所喝的「至少」要是體重的30倍以上，喝水不足容易使血液水分減少，進而使血液黏稠，加速血球老化、血管硬化。嚴重時，還會增加血栓、急性心肌梗塞、腦中風的風險。

張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文指出，可以在白天活動較多的10小時（早上8點到晚上6點）每小時補充150-300毫升，避免身體缺水。而「水」的來源可以是茶、咖啡、湯，不過建議下午2點後喝白開水就好，盡量避開咖啡與茶，以免睡眠受影響。

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張珮蓁提醒，有運動的話，記得要額外補水，運動前、中、後都要。運動半小時前，補充300-400毫升，若喝完後都沒有產生尿液，或是尿液顏色很深，代表身體可能是缺水狀態，建議持續緩慢補充至尿液呈現淡黃色。

張珮蓁說，運動時每20分鐘，應再喝100-150毫升，補充流汗流失的水分；運動後半小時內，應再補充150-200毫升。這時要注意避免短時間大量灌水，否則容易電解質失衡，產生噁心感、頭暈等不適。

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