中山醫大、工研院聯手 升級智慧醫療

黃建寧（右）與莊矅宇代表雙方簽署合約。（中山醫大提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中山醫學大學暨附設醫院與工業技術研究院生醫與醫材研究所，共同推動智慧醫療研發服務的落地應用，及人才培育計畫，雙方在中山醫大進行簽約儀式，中山醫大校長黃建寧表示，工研院在此次合作中將充分發揮其在智慧醫療領域的專業技術與資源，為學校在智慧醫療研發和醫療服務方面提供全方位支持。

黃建寧指出，針對深化人才培育，將邀請工研院、醫界及業界專業講師授課，內容涵蓋AI智慧醫療、醫學影像及生醫檢測等主題，提升學校及醫院研發人員的專業能力，雙方人才交流及實作，提升專業技能，和職場競爭力，提升醫療技術與服務。

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工研院副總暨生醫所所長莊矅宇也說，雙方合作，工研院生醫所也將運用醫材商品化系統，協助中山將醫療技術快速商品化，包括商品化流程規劃、技術研發加值、法規認證、市場評估等，有助於推動臨床研究產業化，同時提升台灣醫療技術的全球競爭力。

未來，雙方除共同推動智慧醫療創新發展，落實學用合一、提升醫療技術服務，也將針對基因檢測、精準醫療等領先技術有更多合作。

中山醫大與工研院生醫所合作推動智慧醫療研發落地應用，及人才培育計畫。（中山醫大提供）

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