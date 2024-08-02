健康網》男性血尿能自癒？ 醫：身體警訊勿拖延就醫

醫師表示，男性血尿可能是由尿道感染、攝護腺問題、膀胱結石、腎臟疾病等所引起；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕血尿是指尿液中含有血液，通常是泌尿系統出現問題的警訊。三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻表示，血尿多數不會自己好，需要由醫師診斷和治療以找出病因。男性血尿可能是由尿道感染、攝護腺問題、膀胱結石、腎臟疾病等所引起。如果血尿持續或合併其他症狀，更應該馬上諮詢醫師，切勿拖延，以免延誤病情。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」與網頁指出，大多數血尿的情況都需要盡快就醫檢查，尿道感染可能是最常見的原因，導致尿液中帶有血絲；攝護腺問題如攝護腺肥大、攝護腺發炎也可能引起血尿。膀胱結石或腎臟疾病如腎結石或腎盂腎炎等，也可能導致血尿，這些問題都需要及時就醫檢查。

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男性血尿原因

●尿道感染：尿道感染是男性血尿最常見的原因之一，導致尿液中帶有血絲。

●攝護腺問題：攝護腺肥大或攝護腺炎可能導致血尿，特別是在排尿時。

●膀胱結石：膀胱結石可能刺激膀胱組織，引起血尿。

●腎臟疾病：腎臟疾病如腎結石或腎盂腎炎等也可能導致血尿。

●尿路系統其他問題：除以上原因外，還可能有其他尿路系統問題，如膀胱癌或泌尿道系統損傷等，都可能引起血尿。

醫師指出，血尿是身體發出的警訊，需要嚴肅對待並及時就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

高銘鴻提到，突然無痛血尿可能是由尿路系統的問題引起，如膀胱癌或腎結石。這些問題在早期可能不會伴隨著疼痛，但血尿是身體發出的警訊，需要嚴肅對待，並及時就醫。

無痛血尿原因

●膀胱癌：膀胱癌可能在早期階段無痛性地引起血尿，但這可能是膀胱癌的早期症狀。

●腎結石：腎結石可能阻塞尿道而導致無痛血尿，但並不一定伴隨著明顯的疼痛。

●泌尿系統其他問題：其他泌尿系統問題，如膀胱憩室、膀胱炎或尿道損傷等，也可能導致突然無痛血尿。

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