鼻咽癌沒復健嘴巴打不開 接受吞嚥治療免受「割肉之苦」

患者10年前挖手臂的肌肉補臉頰肉，今又吞嚥困難，他不用「變臉」，就可以吃東西。（員榮醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名鼻咽癌病患，10多年接受放射線治療，後續沒有做復健，嘴巴打不開，吞嚥困難，醫生用手部兩塊肌肉去補臉部纖維化被挖除的肌肉，術後他覺得一切正常，沒有續做復健，結果今年初嘴巴又打不開、吞嚥困難，他到員榮醫療體系員榮醫院復健科接受吞嚥治療，經過數月治療，如今已能正常吞嚥和吃東西。

這名現年70歲的患者，原本以為自己又要接受「挖肉補肉」的折磨，臨老恐被「毀容」，但醫師採用復健練習結合VistalStim Plus機器（四頻道藍芽連線電刺激吞嚥治療儀）治療吞嚥困難，患者免受「割肉之苦」，沒有「變臉」。該治療儀採自費，每次30分鐘，收費900元。

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患者10年前挖手臂的肌肉補臉頰肉。（員榮醫院提供）

員榮醫療體系員榮醫院復健科語言治療師許哲維說，患者左側脖子是硬的，他教患者做轉頭或低頭運動，接著再做左右側拉，把脖子肌肉鬆開，再練習張口運動，避免嘴巴再打不開，之後練習轉舌頭、捲舌頭，再搭配機器訓練患者吞嚥能力。

許哲維指出，鼻咽癌屬於頭頸癌的一部分，如果有因頭頸癌接受放療的患者，照射區域的頭頸部軟組織及肌肉會慢慢纖維化，口水會變少，這類患者等傷口癒合後，就要開始復健，經由語言治療師專業訓練，維持肌肉彈性及張口吃東西的機能，患者也要養成頸部關節運動與頸部拉筋運動的習慣，減少纖維化僵硬程度。

復健科陳冠霖主任說，利用「四頻道藍芽連線電刺激吞嚥治療儀」，是藉由將貼片貼在患者喉部、臉頰，透過機器會發出電流刺激吞嚥困難患者喉部肌肉收縮以提升吞嚥能力，相較於過去的電刺激機器，新機器可透過肌電圖以視覺化及數據化的方式呈現，讓個案能更清楚知道自己的吞嚥能力。

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