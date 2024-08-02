健康網》睡飽的外表更吸人！ 醫曝美容覺4訣竅

醫師指出，好的睡眠品質對肌膚彈性、膚質提升、淡化細紋都有幫助；圖為情境照。（圖取自Unsplash）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愈睡愈美麗，睡飽的外表更吸人！內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，好的睡眠品質人體會自然釋放許多荷爾蒙，其中生長激素和褪黑激素有著皮膚修復自癒或加速代謝，因此對肌膚彈性、膚質提升、淡化細紋都有幫助，她也分享4秘訣，包括：固定睡眠週期、避免睡前用手機、睡前飲食、放鬆伸展。

陳潔雯在臉書粉專「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，短期的睡眠不足有助大腦神經元重新活動，能讓憂鬱的情形稍微減緩，你應該也有這樣的經驗，為了工作或某些特殊狀況即便熬夜兩天仍可以充滿拚勁地完成，少睡覺聽起來沒有什麼大礙吧？

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她表示，國外的睡眠實驗室找了18-31歲的年輕人來測試，比較組別（Ａ）睡眠充足8小時，及組別（Ｂ）睡眠5小時接續保持清醒31小時，且在觀察期間拍攝多張照片，再提供給不知情的人盲選比較喜歡的外貌及原因。

她提到，結果相當明顯，大家都喜歡睡眠充足的人，原因是睡眠不足的人看起來不健康、疲勞、臉部線條和表情較不友善，更衍生出人際關係疏離、工作上不想合作。

她說明，睡眠不足最外顯的是疲倦，像是瞇眼、皺眉、眼球血絲、打呵欠、眼周皮膚泡泡的、臉部皮膚較乾燥、氣色較暗沈等，而好的睡眠品質人體會自然釋放許多荷爾蒙，其中生長激素和褪黑激素有著皮膚修復自癒或加速代謝，另外也能刺激膠原蛋白產生，因此對肌膚彈性、膚質提升、淡化細紋都有幫助。

美容覺4訣竅

●固定睡眠週期：盡量晚上10～11點前就寢，6～7點起床（成人建議睡足7小時）。

●避免睡前用手機：藍光干擾會影響褪黑激素產生。

●睡前飲食：少量喝水，睡前兩小時內盡量避免進食。

●放鬆伸展：睡前聆聽輕柔音樂，放鬆繃緊一天的肌肉，能讓睡眠品質提升。

陳潔雯表示，睡覺是生物本能的行為，現代人卻因為生活壓力實在太大，只好選擇壓縮睡眠的時間，但人是有感情的動物，外在的魅力、精神力也是我們對於異性關係、工作合作關係的決定因素，讓自己保持健康、可靠、容光煥發、可信賴，這些只要靠每天好好睡覺就能做到，一起來養成睡美容覺的習慣。

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