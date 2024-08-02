冠狀動脈疾病 黃瑞仁：司法官、警察和醫生三大高風險族群

輔大附設醫院院長黃瑞仁今天在最高行政法院進行專題演講，提醒「司法官、警察和醫生」是冠狀動脈疾病三大高風險族群，建議應定期進行健檢。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕為避免司法過勞帶來的健康影響，最高行政法院2日邀請輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁以「淺談心臟及心血管保健」為題發表專題，介紹心臟疾病的預防與治療，黃提醒「司法官、警察、醫生」是冠狀動脈疾病三大高風險族群，建議應定期進行健檢。

黃瑞仁是我國心臟科權威專家，獲獎無數，目前為台大及輔大醫學院內科教授。

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黃瑞仁演講時，先以國內多位知名人士因心肌梗塞猝死為例，點出近10年國人邁入40歲後，因心臟疾病死亡的人數快速成長，且呈現年輕化的趨勢，強調40至50歲青壯年族群必須提早重視心臟保健及預防心臟疾病的發生。

黃瑞仁詳細介紹與心肌梗塞及致死具高度相關的冠狀動脈心臟病，提醒法院法官、職員等同仁注意有無冠狀動脈疾病的七大高風險因子：一、大於45歲男性，大於55歲或停經後女性；二、家族有心臟病或猝死的病史；三、高血壓；四、糖尿病；五、抽菸；六、高血脂；七肥胖或少運動，以及冠狀動脈狹窄或阻塞等心肌損傷的病徵表現、臨床診斷方式及治療方法。

黃亦透過展示投影片，帶著與會最高行政法院同仁逐一認識檢查、識別心臟疾病的各項醫療儀器，使同仁對於冠狀動脈心臟疾病及其治療有完整的瞭解。

黃最後表示「司法官、警察、醫生」都是冠狀動脈疾病三大高風險族群，鼓勵大家定期進行身體健康檢查。

最高行政法院院長吳東都致詞表示，黃瑞仁是國內心臟科權威專家，非常榮幸能邀請他抽空為身處高壓工作環境的法官及同仁帶來珍貴的醫療保健知識，對黃致上萬分謝意。

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