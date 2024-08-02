颱風過後 台南安平、東區首現2例類鼻疽個案

李翠鳳說，在豪雨過後易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩 ，避免皮膚直接暴露於污泥土或污水中。（資料照）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市今天公布確診2例類鼻疽病個案，分別是安平區75歲女性癌症患者，以及東區77歲女性。類鼻疽是由類鼻疽桿菌所引起的疾病，主要傳染途徑為皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染。衛生局長李翠鳳表示，豪雨過後易產生污水、污泥或災害廢棄物，特別提醒民眾清理家園時務必做好防護，避免皮膚直接暴露於污水或污泥之中。

安平區75歲女性確診個案，有糖尿病、高血壓及癌症等病史，7月29日出現發燒、腹瀉、虛弱、菌血症等症狀前往急診就醫，30日轉至加護病房治療；另1例為東區77歲女性，具有多發性骨髓瘤病史，29日出現發燒、下肢無力至急診就醫；2例血液檢查發現類鼻疽桿菌並於今日研判確診。

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衛生局長李翠鳳提醒，災後應依「清除、清潔、消毒」3步驟做好環境衛生，尤其要注意防範感染鉤端螺旋體病、類鼻疽等傳染病。其中類鼻疽從可能的暴露經驗推算至出現臨床症狀的時間，可短至2天或長達數月或數年，雖無法確定台南首現個案與此次風災直接關係，但仍呼籲民眾清理家園時務必做好防護。

李翠鳳說，在豪雨過後易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩 ，避免皮膚直接暴露於污泥土或污水中，尤其是有外傷、長期慢性病或免疫功能低下者（如：糖尿病）；皮膚有撕裂傷、擦傷或燒傷者，若接觸到土壤或受污染的水，也應儘快清洗乾淨避免傷口污染。

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