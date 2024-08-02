清大女學生腦幹腫瘤 清大硼中子捕獲治療技術救命

清大硼中子捕獲治療技術（BNCT）上週颱風天成功救治了清大罹病的女學生，讓女學生家人都很感動。（清大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學女學生因罹患腦幹腫瘤，上週颱風天在台北榮總救護車的護送下進清大原子爐廠接受硼中子捕獲治療（BNCT），成功完成治療，而這也是清大硼中子捕獲治療技術首次成功救治清大學生，讓這項技術造福嘉惠更多需要的病患。

清大表示，當時榮總的陳一瑋醫師團隊，包括護理師及救護車駕駛，以及清大BNCT團隊主任許榮鈞、周鳳英、裴晉哲等人都冒著風雨協助醫療團隊進行治療。有「BNCT之母」美譽的周鳳英更說：「這是清大的學生，就是大家的家人，一定要救」。

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據悉，清大女學生今年1月考期末考時，突嚴重頭痛，檢查後證實是最難治療的瀰漫性腦瘤，且位置長在調節呼吸、心跳的腦幹，經光子放射治療，成效卻不好。而能精準治療瀰漫性腫瘤的BNCT，就成為這位女同學及家人最後的希望。

陳一瑋說，全世界唯一能治療這位女同學的，就是清華的BNCT了。因原子爐9-10月要進行2個月的歲修，無法治療病患。8月的治療早就排滿了，如果上週三颱風天取消治療，病人可能真的等不了。而急著等待治療的不只清大女學生，還有清大校友的眷屬，是10歲的小女孩，也同樣罹患了腦幹腫瘤。

清大硼中子捕獲治療技術（BNCT）上週颱風天成功救治了清大罹病的女學生，讓女學生家人都很感動。（清大提供）

清大表示，北榮及清華的治療團隊非但沒有取消上週三颱風天的治療，且為避開下午可能增強的風雨，決定比平日提早出發，救護車早上7點就從北榮開出，終於順利完成兩位病人的治療，且是清華BNCT中心緊急治療的第499及500位病患。

清大表示，因罹病女同學的家境並不寬裕，BNCT中心決定不收治療費，由清大教授葉宗洸家族捐款成立的專戶及提供硼藥的信東公司也各捐助40萬及20萬元，讓學生家人不必為醫療費用擔憂。

清大表示，學校開發出頂尖的BNCT技術，是先注射含硼藥物作為標靶，等待藥物累積在腫瘤部位後，再以中子束照射，硼的原子核即被誘發分裂，產生具高殺傷力的α粒子跟鋰核，自爆並消滅癌細胞，正常細胞則不會受損。

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