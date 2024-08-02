健康網》「神仙姐姐」劉亦菲5日減肥法 3種人不適用

劉亦菲因主演陸劇「玫瑰的故事」備受關注。（翻攝自微博）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有「神仙姐姐」稱號的中國女星劉亦菲近日以「玫瑰的故事」，拿下2024年十大陸、韓劇女主角討論度排行第二名，僅次於「淚之女王」金智媛，她的「輕斷食減肥法」更是多次衝上登上「小紅書」熱搜。對此，小宙初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯表示，網路瘋傳的劉亦菲減肥法確實很適合即將拍婚或準備舉辦婚禮的準新娘做為「急救型瘦身」，但是消化功能不佳、肝腎功能不佳者與糖尿病患者不適合。

劉亦菲因古裝扮相清秀脫俗，而有神仙姐姐封號。（翻攝自微博）

單一飲食法+多喝水+補充睡眠 醫：適合短期瘦身

網路盛傳的「劉亦菲減肥5日食譜」為週一「蛋斷日」只吃蛋，週二「液斷日」只喝無糖飲，週三「肉斷日」只吃原型肉類，週四「果斷日」只吃低糖水果，週五「菜斷日」只吃青菜，在執行這5日食譜的時候，每日必須喝2000-3000c.c.的水與9小時的睡眠。

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楊智雯分析劉亦菲的「減肥5日食譜」，實際上就是所謂的「單一飲食法」，將最常聽到的「只吃蘋果」改為1天只吃一種單一食物類型，奠定在控制熱量為手段，達到短期瘦身的成效。

楊智雯表示，從熱量論的觀點來說，吃進的熱量變少了，當然會瘦。不過，對於習慣日常三餐都要有碳水的民眾來說，在執行期容易出現頭昏、注意力難以集中的現象，因此此食譜僅適合極短期仿效，例如即將拍婚紗照或舉辦婚禮的準新娘。而且這種「神仙姐姐減肥法」也並非人人適用，特別是消化功能不佳、肝腎功能不佳者與糖尿病患者。

劉亦菲減肥核心=去碳水 醫：每日搭配1杯綠拿鐵效果更好

楊智雯指出，劉亦菲的食譜關鍵核心形同去碳水，可能可以讓身體達到產生酮體、代謝脂肪的效果。但如果希望達到更好的成效且沒有健康風險的民眾，可以再搭配每日一杯綠拿鐵，也就是所謂的升級版的「劉亦菲減肥5日食譜」2.0版。

但是此綠拿鐵應以蔬菜為主，低糖份的水果適量變化口味並添加健康的不飽和脂肪酸，以富含植物蛋白、維生素與抗氧化劑為原則。例如可用無糖杏仁奶、豆漿取代牛奶，添加亞麻籽或奇亞籽作為Omega-3 來源並可以同時提供膳食纖維、增加飽足感。但切忌額外添加糖分或過多水果，以免適得其反。

醫師指出，劉亦菲減肥法搭配綠拿鐵，適合沒有健康風險的民眾瘦身。（圖擷取自photoAC）

糖友斷糖恐低血糖 慎防致命性酮酸血症

楊智雯也提醒，雖然此食譜完全不攝取碳水化合物對一般人可以達到快速減重效果，但糖尿病患者本身營養調控能力不佳，若斷糖卻未配合藥物控制，將面臨極高的低血糖風險。更嚴重的是，可能因胰島素分泌減少，身體無法充分利用糖分，而大量分解脂肪，並累積酮體，造成電解質失衡，引發致命性的糖尿病酮酸血症。

減重應經醫療人員評估後施行 貿然實施恐傷身

楊智雯建議有急速型瘦身需求的民眾，最好還是經由醫師或者營養師的評估，切莫把自己的身體當作實驗品，在小紅書上儘管有不少網友透過「劉亦菲減肥5日食譜」減肥法瘦身有成，但也有一半的網友吃到送醫打點滴，得不償失。

楊智雯表示，任何極端的飲食方案只適合短期使用，而且必須經過醫療人員評估過後再施行，以免對身體造成嚴重傷害，就算是健康的民眾，長期實施極端的飲食方式，也可能導致營養不均衡，影響維生素吸收，造成骨質疏鬆、肌肉無力、免疫功能下降等問題。

更重要的是，長期飲食不均會影響腸道健康，進而影響情緒調節。恢復正常飲食後，由於身體的基礎代謝率下降，體重更容易反彈。

楊智雯醫師指出，有3種人不適用劉亦菲5日減肥法。（小宙初日診所提供）

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