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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

8旬翁攝護腺肥大4倍 尿液回流引發腎水腫

2024/08/02 16:13

趙浩堅指出，這名阿公患者嚴重攝護腺肥大，導致尿滯留近600cc，尿液回流腎臟，造成腎水腫。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕83歲陳先生有好幾個月常覺得排尿困難、尿不乾淨，頻尿又夜尿，一個晚上要起床如廁5、6次，嚴重影響睡眠，今年初就醫檢查發現攝護腺肥大，已經壓迫尿道，後來還引發嚴重尿滯留，並回流致腎水腫、腎功能損傷，緊急導尿，後來接受雷射手術，恢復正常排尿功能，終於能一覺到天亮。

部立台中醫院泌尿科醫師趙浩堅表示，攝護腺肥大常見的症狀有解尿不順、頻尿、夜尿、急尿等，嚴重者可能完全尿不出來，甚至因尿液滯留膀胱或逆流到腎臟，造成尿道反覆感染、膀胱結石、腎功能衰退、血尿等併發症，治療以藥物為主，如果用藥效果不佳或有併發症，建議手術治療。

趙浩堅指出，攝護腺肥大造成排尿不順問題，常造成許多男性朋友困擾，攝護腺肥大會隨著年齡增加而退化變大，年齡在50歲以上約有50%盛行率，且盛行率隨著年齡增加而提高。

趙浩堅指出，攝護腺肥大會擠壓尿道，出現解尿不順、頻尿、夜尿、急尿等，嚴重者可能完全尿不出來。（記者蔡淑媛攝）

這名患者有排尿功能障礙，檢查診斷有攝護腺肥大，攝護腺竟有80克重，約正常的4倍，已經壓迫尿道，今初尿不出來就醫，檢查發膀胱積存大量尿液，已經多達580cc，超過膀胱400、500cc的容量，導致尿液回流到腎臟造成腎水腫，緊急導尿後，決定積極治療攝護腺肥大。

趙浩堅說，患者選擇併發症較少的雷射攝護腺剝離術手術，術後兩天順利出院，追蹤至今半年，排尿順暢，晚上能一覺到天明，排尿障礙迎刃而解，提醒50歲以上男性，如有排尿不順等症狀，應找泌尿專科醫師就診，並進行攝護腺癌PSA篩檢，而有攝護腺癌家族史者要提前到40歲做檢查。

趙浩堅指出，這名阿公患者嚴重攝護腺肥大，導致尿滯留近600cc，尿液回流腎臟，造成腎水腫。（記者蔡淑媛攝）

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