非侵入性適用多種肝病 「肝臟纖維掃描」當天就能看報告

肝病變由左至右，從健康正常的肝臟、肝纖維化、肝硬化到肝癌。（資料照）

〔記者王捷／台南報導〕肝臟健康檢查不再依賴侵入性的肝臟切片，現在有非侵入性的「肝臟纖維掃描（Fibroscan）」，奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王品貽說，雖然這項檢查沒有健保給付，但僅需自費1500元，當天就能快速評估脂肪肝及肝纖維化的嚴重程度。

南科30歲的陳姓工程師，因工作繁忙三餐常外食且缺乏運動，體重在一年內增加了10公斤。公司健康檢查時，他的體重達109公斤，BMI高達33.6，並有肝指數異常，因此前往奇美醫院胃腸肝膽科求診。

請繼續往下閱讀...

王品貽醫師進行一系列檢查後，發現陳男患有重度脂肪肝及肝纖維化，王醫師表示，脂肪肝初期無明顯症狀，但若不及早治療，可能演變為肝硬化甚至肝癌，醫療團隊建議陳男調整生活習慣，透過減重及運動改善健康狀況，目前陳男已開始實施運動計畫，預計6個月後回診追蹤。

王醫師強調，脂肪肝已成為現代社會的高風險疾病之一，不僅影響肥胖族群，即使體重正常者，若有不良飲食習慣，也可能罹患此病。脂肪肝若進展至肝纖維化，需及早診斷和治療，才能逆轉病情。

此外，肝臟纖維掃描適用於多種肝病，如酒精性肝炎、慢性B型肝炎、C型肝炎等，對於高危險族群可提供早期治療指導，減少肝癌風險。

王醫師呼籲，具有肥胖、糖尿病、高血壓、血脂肪異常、長期飲酒、B型肝炎或C型肝炎病史的族群，應定期進行肝臟健康檢查，及早發現問題並治療，以防止肝臟疾病進展為肝硬化或肝癌。肝臟健康至關重要，定期檢查能有效維護肝臟功能，保護全身健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法