健康網》分不清唇疱疹、口角炎？ 「它」無水泡 不會傳染

食藥署說明，唇疱疹初期會在嘴唇邊緣小部分發紅腫脹，再形成群聚水泡，水泡破掉後進入潰瘍期，潰瘍傷口會形成結痂後癒合；情境圖。（圖取自食藥署安全週報第985期）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘴角紅腫、乾裂、刺痛，到底是唇疱疹還是口角炎？食藥署說明，唇疱疹易發作於免疫力下降時，初期會在嘴唇邊緣小部分發紅腫脹，再形成群聚水泡，水泡破掉後進入潰瘍期，潰瘍傷口會形成結痂後癒合；口角炎症狀包含嘴角脫皮流血、發癢紅腫、糜爛發白。與唇疱疹不同的是，口角炎不會出現成群水泡，也不具傳染力。

唇疱疹VS.口角炎

●唇疱疹

單純疱疹病毒（Herpes Simplex Virus, HSV）感染，首次感染時不一定會出現症狀，但會潛伏在神經節裡，不易發現，等待下次發作的時機。唇疱疹易發作於免疫力下降時，病程約7至15天，分為刺痛期、水泡期、潰瘍期及結痂期4階段。初期會在嘴唇邊緣小部分發紅腫脹，再形成群聚水泡，水泡破掉後進入潰瘍期，潰瘍傷口會形成結痂，待結痂掉落後慢慢癒合。

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●口角炎

可能是營養不良、細菌、病毒或黴菌感染及刺激或過敏導致，症狀包含嘴角脫皮流血、發癢紅腫、糜爛發白，有時張口會拉扯嘴角傷口而引發疼痛。與唇疱疹不同的是，口角炎不會出現成群水泡，也不具傳染力。

食藥署說，若是因細菌、病毒或黴菌感染引發的口角炎，則須透過醫師處方，使用抗微生物藥膏，或服用抗微生物藥品，幫助傷口癒合；示意圖。（圖取自photoAC）

治療方法各不同

●唇疱疹

發病原因為病毒感染，可在醫師指示下使用外用藥膏（Acyclovir）、服用抗病毒口服藥（Acyclovir、Famciclovir、Valciclovir），即早治療可緩解症狀，並縮短病程。

●口角炎

根據成因不同，治療方式也不同，若是缺乏維生素B群、鐵、葉酸，引起營養不良性口角炎，可藉由補充營養素改善，也可塗抹護唇膏，保護嘴角皮膚避免過度摩擦。若是因細菌、病毒或黴菌感染引發的口角炎，則須透過醫師處方，使用抗微生物藥膏，或服用抗微生物藥品，幫助傷口癒合。

食藥署強調，無論是唇疱疹還是口角炎，都與免疫力息息相關！尤其唇疱疹痊癒後，病毒仍會潛藏在神經節內，並在免疫力下降時活化。因此，養成良好的生活習慣、勤洗手、均衡飲食及充足睡眠，並搭配適度運動，維持良好的免疫功能，避免唇疱疹和口角炎有機會找上門。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第985期

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