蘇裕謀接北醫大新國民醫院長 骨科為主軸打造醫學中心級社區醫院

台北醫學大學新國民醫院新任院長蘇裕謀（左一）從卸任院長許永和（右一）手中接下印信。 （記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台北醫學大學新國民醫院今天舉行院長交接典禮，新任院長蘇裕謀從卸任院長許永和手中接下印信，蘇裕謀為腎臟內科專家，他表示，未來將持續推動以骨科為主軸的精緻型地區醫院為醫療特色，提供醫學中心級的醫療水準並深耕社區。

蘇裕謀歷任萬芳醫院一般內科、腎臟內科、教學部主任，曾獲台北醫學大學第二屆「醫學院、系教學優良教師獎」，現為台北醫學大學醫學系專任教授。蘇裕謀表示，一生中最大的改變是去讀台灣大學管理學院EMBA，念EMBA的人，邏輯思考與在醫院工作的人完全不一樣，他們想的是哪裡有利基點，那來到地區醫院，接下這個棒子，就須想這個醫院要怎麼活下去。

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蘇裕謀說，今年不但繼續執行桃園市政府新屋、大溪區醫療服務改善計畫，並且承接桃園市政府衛生局復興區洗腎中心醫療服務計畫，預計將於今年9月完工啟用，縮短城鄉醫療差距，這就是北醫大新國民醫院利用過去的專長，發揮影響力，最好的見證，未來將持續推動以骨科為主軸的精緻型地區醫院為醫療特色，全面發揮台北醫學大學附屬醫院的醫療量能，提供醫學中心級的醫療水準並深耕社區。

台北醫學大學新國民醫院前院長許永和表示，新國民醫院會以骨科為主軸是看到邁向高齡化社會，老人最主要是疼痛、失能的問題，最能解決民眾的疼痛，主要是骨科，還包括骨科衍生出來的復健科，過去4年，秉持以病人為中心的理念，提供社區民眾便利且具醫學中心級醫療服務為宗旨，率領團隊榮獲糖尿病健康促進機構典範獎、腎臟病促進機構優等獎等多項殊榮，未來將轉任萬芳醫院，繼續為提升醫療品質奉獻心力。

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