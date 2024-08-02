健康網》夏日冰品吃不停 中醫：小心變胖又變老！

中醫師提醒，長期喜愛冰品甜食者不僅會增胖，還會肌膚加速老化；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日消暑，不免來上一杯涼飲再一碗剉冰，一天下來就好幾種不同的冰涼飲品吃下肚。林口京都堂中醫師王倩梅提醒，長期喜愛冰品甜食者不僅會增胖，過多的糖分也會讓身體容易反覆發炎，導致肌膚加速老化。

王倩梅指出，中醫理論認為冰是痰濕的食物，冰品或生冷食物容易引起內寒，導致氣血運行不暢，再加上腸胃不適者體內則容易有多餘水分滯積。

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在五型肥胖體質中，以脾虛濕阻型和胃熱濕阻型體質更容易加重體內濕氣。加上傳統冰品的配料煮完後為保持Q彈口感，大多會浸泡在糖水中，過多的糖分也會讓身體容易反覆發炎，所以長期喜愛冰品甜食者不僅增胖，連肌膚都會加速老化。

營養師指出，兩球冰淇淋幾乎等於1.5碗白飯熱量，建議選擇像剉冰可自由搭配內容物的冰品為主；示意圖。（圖取自photoAC）

兩球冰淇淋 幾乎1.5碗白飯熱量

京都堂中醫營養師Angela表示，超商常見的暢銷冰品紅豆粉粿冰棒、雪糕、冰淇淋等，當中的乳脂肪含量影響熱量的差異，兩球冰淇淋幾乎等於1.5碗白飯熱量，建議選擇像剉冰可自由搭配內容物的冰品為主。

而剉冰配料及糖水，她建議，盡量減少糖漿醬料，蜂蜜、黑糖等精製糖，因為容易囤積在腹部，造成小腹凸起；配料方面可選擇果凍質地的如愛玉、仙草等或者含纖維的澱粉類配料，如紅豆、綠豆、薏仁，而珍珠、芋圓為加工澱粉最多選一樣。

另外，她表示，也有民眾誤以為水果配料不會有高熱量問題，但台灣盛產的水果大多甜度高，一不小心就會熱量、糖量雙重超標！

至於如何減重，王倩梅表示，可選擇中藥搭配穴位埋線，再結合營養師指導飲食，建立健康減重觀念。她也提醒，每個人體質皆有所不同，減重過程還需請專業醫師診斷方能對症下藥！

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