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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

孩童咳嗽、流鼻水逾2週治不好 揪出過敏症狀

2025/02/21 10:23

小朋友如果流鼻水、咳嗽逾兩週又沒發燒，有可能是過敏引起。（記者張軒哲攝）

小朋友如果流鼻水、咳嗽逾兩週又沒發燒，有可能是過敏引起。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣仍處於流感高峰，疾管署公布上週類流感門急診就診仍達14萬8千多人，週五鋒面夾寒流襲台，氣溫變化大溫度將再下降，醫師提醒，一定要做好保暖，符合資格還沒打流感疫苗的民眾也要儘快施打，若流感或感冒症狀持續一個禮拜就該特別留意，在季節交換、冷熱溫差大時，有可能咳嗽、流鼻水等症狀，不是病毒感染而是過敏引起，家長要特別留意。

大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖表示，最近天氣變化大、早晚溫差也大，在冷熱交替下，很容易誘發過敏，出現類似咳嗽、流鼻水等感冒症狀，由於最近流感疫情居高不下，感冒的患者也不少，如果吃藥都無法治癒，感冒症狀甚至持續超過兩個禮拜以上，推測有可能是過敏，而非單純的流感或感冒。

余秋霖透露，近期門診中，有少數的家長帶著孩童前來看診，家長自述帶小孩到一般的診所看診，看了兩、三次病還沒好，依舊持續咳嗽、流鼻水，才改到醫院就診，經過他的診斷、細問病情，才診斷出小孩不是普通的感冒或流感，而是溫差變化大造成的過敏現象。

余秋霖指出，流感或感冒很容易出現喉嚨痛，嚴重的便會發燒，有症狀一定要趕緊就醫。他說，有氣喘的患者感染黴漿菌就哮喘，因為黴漿菌本身就是一個很大的過敏原，有些過敏的人感染到此病毒，會比一般患者還要嚴重，一定要帶孩童就醫治療。

余秋霖強調，一般的感冒大約三天到五天病症會逐漸緩解，如果是過敏，咳嗽、流鼻水症狀會超過一個禮拜，甚至更長的時間。過敏平時便會有感冒症狀，有時不需要治療也會好轉，但是，當症狀已經影響到生活，例如睡覺睡不好、精神不振或食慾不好，千萬不要不理會，一定要透過藥物治療改善過敏現象。最好也能像防疫期期間一樣，養成戴口罩、勤洗手過濾病毒，才不會讓孩童因感冒而誘發過敏。

孩童咳嗽、流鼻水超過兩週以上治不好，有可能是過敏引起。（記者張軒哲攝）

孩童咳嗽、流鼻水超過兩週以上治不好，有可能是過敏引起。（記者張軒哲攝）

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