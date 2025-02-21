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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

公費流感疫苗單日接種4萬多劑！衛福部：增購10萬劑已用掉快一半

2025/02/21 13:19

衛福部長邱泰源表示，昨天全國共接種了超過4萬劑公費流感疫苗，將繼續觀察接種情況，非公費對象民眾如有需求，也可至各醫療機構自費接種。（記者邱芷柔攝）

衛福部長邱泰源表示，昨天全國共接種了超過4萬劑公費流感疫苗，將繼續觀察接種情況，非公費對象民眾如有需求，也可至各醫療機構自費接種。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕藝人大S徐熙媛不幸在日本因流感併發肺炎過世後，在國內掀起一波搶打流感疫苗熱潮，行政院日前火速拍板緊急增購10萬劑流感疫苗，昨（20日）起提供65歲以上長者、幼兒、潛在疾病者等11類風險族群接種，衛福部今（21日）公布最新統計，首日（20）全國已接種4萬多劑；衛福部長邱泰源表示，將繼續觀察接種情況，非公費對象民眾如有需求，也可至各醫療機構自費接種。

藝人驟逝消息傳出後，引發了國內民眾搶打流感疫苗，原本剩餘的20萬劑公費流感疫苗，在短短一週內就接種了18.7萬劑，為因應需求，疾管署經公開招標後，像台灣東洋藥品公司採購10萬劑疫苗，2月20日起提供11類風險族群接種，許多地方醫療院昨天也出現民眾排隊接種情形。

衛福部長邱泰源今天出席健保30年永續研討會，接受媒體聯訪時指出，流感疫苗接種情況已經略微平穩，這批10萬劑疫苗發放後，昨天全國共接種了超過4萬劑，目前剩餘不到6萬劑。

對於是否擴大開放全民接種，邱泰源說，目前仍以11類高風險族群為主，並會持續觀察接種情況，他認為，部分民眾可能因為前幾天等待的關係，所以在一開始就趕去接種，衛福部會持續監控疫苗使用量；非公費對象、如果出國等需求，各醫療院所仍提供大量自費疫苗可供接種。

目前公費接種對象包括，65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照護機構對象、6個月以上至國小入學前幼兒、具有潛在疾病者（如高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

疾管署提醒，公費對象且自2024年10月1日以後未接種流感疫苗者，請踴躍前往接種，建議民眾可透過各地方政府衛生局網頁查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約接種。

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