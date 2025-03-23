健康網》乳房摸到腫塊！ 6情況快就醫檢查

醫師指出，良性腫塊一般不會變成癌症，但如果發現腫塊，還是應該密切觀察並定期檢查；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自我檢查乳房時發現腫塊，一定是乳癌嗎？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹說明，乳房腫塊確實需要多留意，但並不代表一定是癌症，據統計，大約80%的乳房腫塊是良性的。但如有出現腫塊堅硬不規則且固定、腫塊持續變大、異常分泌物、乳房皮膚變化、乳頭凹陷或乳房形狀改變、腋下淋巴結腫大等情形，需就醫檢查。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍婦產科女醫新竹竹北張瑜芹醫師」發文，提醒乳房腫塊不一定是癌症，尤其是年輕女性更常出現良性腫塊，而這些腫塊通常與荷爾蒙變化或纖維組織增生有關。

請繼續往下閱讀...

張瑜芹指出，常見的良性乳房腫塊包括纖維腺瘤、乳腺囊腫、纖維囊性變化及脂肪瘤，雖然這些腫塊通常不會演變為惡性腫瘤，但女性仍應保持警覺，定期進行檢查。其中纖維腺瘤是最常見的良性腫塊，通常具有光滑、可移動的特性，較常見於年輕女性。而乳腺囊腫則是乳房內的液體囊泡，可能因荷爾蒙變化而產生，大小會隨著月經週期有所變化。

另一種情況是纖維囊性變化，這並非真正的腫瘤，而是乳腺組織變硬或出現小結節，同樣可能受到荷爾蒙影響而在週期內發生變化。此外，脂肪瘤則是由脂肪組成的良性腫塊，生長緩慢且通常不會引起疼痛。這些良性腫塊一般不會變成癌症，但如果發現腫塊，還是應該密切觀察並定期檢查。

6種情況需就醫檢查

張瑜芹提醒，雖然多數乳房腫塊是良性的，如果出現以下狀況，應提高警覺，及早就醫檢查。

●腫塊觸感堅硬、不規則且固定：乳癌腫瘤通常是硬塊且邊界不規則，不像良性腫瘤那樣滑動。

●腫塊持續變大：良性腫塊通常不會迅速生長，若短時間內明顯變大，需進一步檢查。

●乳頭異常分泌物：若乳頭有血絲或不明液體分泌，可能是乳管內有異常增生，需立即就醫。

●乳房皮膚變化：乳癌可能會導致皮膚凹陷、變厚或出現像「橘皮」的紋理。

●乳頭凹陷或乳房形狀改變：如果乳房形狀有明顯不對稱或乳頭異常內縮，也可能是警訊。

●腋下淋巴結腫大：若腋下出現腫塊或摸到明顯的淋巴結，可能是乳癌擴散的徵兆，應盡快就醫。

張瑜芹補充，今年開始政府擴大補助，40-74歲的女性朋友，每兩年一次乳房X光攝影檢查。萬一真的有問題，才能早期發現、妥善治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法