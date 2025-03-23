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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病好似燒鍋爐 中醫：這情況會「臭火焦」

2025/03/23 21:43

中醫師指出，陰液是滋潤和冷卻人體的物質，類似鍋爐裡的水。陰虛時，水分過少，火力（氣）相對顯得過旺。這種狀態下，人體會出現燥熱感；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師指出，陰液是滋潤和冷卻人體的物質，類似鍋爐裡的水。陰虛時，水分過少，火力（氣）相對顯得過旺。這種狀態下，人體會出現燥熱感；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕第2型糖尿病中醫稱消渴病，與體內陰陽失調、臟腑功能失常有關，彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇指出，人體好似鍋爐，中醫觀點第2型糖尿病可分成4類證型，包括：氣虛-火力不旺，會疲倦、消化不良；陰虛-水分不足，容易燒焦、燥熱；痰濕-水分過多且混濁，濕氣滯留、胸悶腹脹；瘀血內阻-水流不暢，疼痛（尤其是刺痛）、面色晦暗等。

中醫看第2型糖尿病

劉宗昇表示，在中醫理論中，第二型糖尿病通常被歸類為「消渴病」的範疇。消渴病的特徵是口渴、多飲、多尿和體重下降，與現代醫學中糖尿病的症狀高度吻合。中醫認為，消渴病的發生與體內陰陽失調、臟腑功能失常有關，尤其是脾、腎、肝三臟的功能失調，並伴隨氣血津液的代謝障礙。

糖尿病發生原因

飲食不節：過食肥甘厚味（如高糖、高脂肪食物）導致脾胃受損，運化失常，痰濕內生。
情志失調：長期壓力或情緒波動影響肝氣，導致氣滯血瘀，進一步加重代謝紊亂。
久病耗陰：隨著病情進展，陰津耗損，出現燥熱、口渴等症狀。

中醫師表示，愛吃高糖、高脂肪食物會造成脾胃受損，運化失常，痰濕內生，最終導致糖尿病；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師表示，愛吃高糖、高脂肪食物會造成脾胃受損，運化失常，痰濕內生，最終導致糖尿病；圖為情境照。（圖取自photoAC）

糖尿病分證型

劉宗昇說，如果將人體比喻成鍋爐，用中醫概念對第2型糖尿病分證型可以這樣理解：
1.氣虛：
●以鍋爐比喻：火力不足（氣不足），鍋子加熱能力變弱。
●中醫解釋：氣是推動人體運作的動力，就像鍋爐的火力。氣虛時，火力不夠旺，鍋子（脾胃）無法有效煮沸水分（陰液）或消化食物，導致能量產出不足。身體就像鍋爐運轉緩慢，可能出現疲倦、乏力、食慾差、消化不良等症狀。
●表現：火苗小，鍋裡的水溫不夠高，甚至食物煮不熟（脾胃運化功能弱）。

2.陰虛
●以鍋爐比喻：鍋子裡的水分（陰液）不足，火力即使正常也容易燒乾鍋子。
●中醫解釋：陰液是滋潤和冷卻人體的物質，類似鍋爐裡的水。陰虛時，水分過少，火力（氣）相對顯得過旺，鍋子過熱，甚至有燒焦的風險。這種狀態下，人體會出現燥熱感，例如口乾、咽乾、盜汗、心煩、舌紅少津等症狀。
●表現：水太少，鍋底乾燒，冒出焦味（內熱明顯）。

中醫師表示，痰濕是脾胃運化失常，水液代謝異常，導致濕氣聚集成痰，就像鍋子裡的水太多又煮不開，變成黏稠的糊狀物。表現為身體沉重、頭暈、胸悶、腹脹、舌苔厚膩等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師表示，痰濕是脾胃運化失常，水液代謝異常，導致濕氣聚集成痰，就像鍋子裡的水太多又煮不開，變成黏稠的糊狀物。表現為身體沉重、頭暈、胸悶、腹脹、舌苔厚膩等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

3.痰濕
●以鍋爐比喻：鍋子裡的水分過多且混濁，火力無法順利蒸發，導致鍋內黏膩、積滯。
●中醫解釋：痰濕是脾胃運化失常，水液代謝異常，導致濕氣聚集成痰，就像鍋子裡的水太多又煮不開，變成黏稠的糊狀物。火力（氣）不足以驅散濕氣，於是濕氣滯留，表現為身體沉重、頭暈、胸悶、腹脹、舌苔厚膩等。
●表現：鍋裡水滿溢，煮成一團濃稠的粥，火力被悶住（濕氣困脾）。

4.瘀血內阻
●以鍋爐比喻：鍋子裡的水流不暢，甚至結成硬塊，堵塞管道，火力無法均勻傳導。
●中醫解釋：瘀血是血液運行不暢，就像鍋爐管道被堵塞，水分（陰液）無法順利流動，火力（氣）推動無效。瘀血內阻會導致局部不通，表現為疼痛（尤其是刺痛）、面色晦暗、舌質紫暗或有瘀斑等。
●表現：鍋內有硬塊或管道堵塞，水流停滯，火力不均（血行受阻）。

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇。（馬光中醫診所提供）

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