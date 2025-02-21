新竹臺大分院攜手國合會 助友邦慢性病防治與智慧醫療發展

新竹臺大分院家庭醫學部蘇柏維醫師於史瓦帝尼駐點時參與社區篩檢隊。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院今天（21日）跟財團法人國際合作發展基金會舉行合作共識會議，共同展現他們一起在史瓦帝尼與斐濟執行醫療合作計畫的成果，合作推動友邦慢性病防治與智慧醫療發展。

新竹臺大分院副院長譚慶鼎說，國合會是台灣在醫療外交首屈一指的執行機構，而智慧醫療與臨床專業是新竹臺大分院專長，兩者的合作和耕耘，可望為友邦當地的慢性病治療帶來永續性的發展。

請繼續往下閱讀...

新竹臺大分院表示，史瓦帝尼慢性病防治體系強化計畫，選定30間史瓦帝尼合作醫療機構，透過種子人員培訓、社區篩檢、政策建議等，投入慢性病照護去中心化發展。

新竹臺大分院資訊室主任吳寶源跟護理師吳紫菱在斐濟參與計畫App發布儀式。（新竹臺大分院提供）

該分院致力於在地醫護人員專業能力的建構、因地制宜的臨床需求改善輔導，共培訓了8名護理人員、4名健康促進員訓練官，種子教師回國後也開始辦理教育訓練及慢性病門診，嘉惠當地慢性病治療的發展。而國合會駐地聘請的計畫人員則執行社區篩檢，去年轉介率達74.4%，展現新竹臺大分院、國合會以及史瓦帝尼衛生部三方的努力成果。

新竹臺大分院另還派出國際醫療中心、代謝內分泌科、家庭醫學部、營養室、資訊室等跨科部團隊了解當地醫療需求，提供改善方案，把治療提升為預防層級。

新竹臺大分院余忠仁院長率跨科部團隊，訪視「史瓦帝尼代謝性慢性病防治體系強化計畫」合作醫院執行狀況。（新竹臺大分院提供）

其中家庭醫學科醫師蘇柏維更在史瓦帝尼短期駐紮3個月，深入訪視合作醫療機構慢性病看診流程，給予流程調整、藥物調整以及政策方面的建議。資訊室主任吳寶源與傷造口護理師吳紫菱則前往斐濟參與App發布會。

吳寶源說，當地醫療資源不足，計畫開發的App奠基在台灣智慧醫療發展，並融合了斐濟當地的實際需求，成為提升醫療資訊管理效率的好工具。

新竹臺大團隊與國合會團隊於計畫合作銘牌前合影。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院資訊室主任吳寶源（前排左起往右）、國際長黃崧溪、副院長譚慶鼎、院長余忠仁、國合會副秘書長李志宏、處長王宏慈、外交部專員吳昀展一起舉行計畫共識會議，共享史慢與斐濟計畫成果。（新竹臺大分院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法