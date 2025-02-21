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新竹臺大分院攜手國合會 助友邦慢性病防治與智慧醫療發展
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院今天（21日）跟財團法人國際合作發展基金會舉行合作共識會議，共同展現他們一起在史瓦帝尼與斐濟執行醫療合作計畫的成果，合作推動友邦慢性病防治與智慧醫療發展。
新竹臺大分院副院長譚慶鼎說，國合會是台灣在醫療外交首屈一指的執行機構，而智慧醫療與臨床專業是新竹臺大分院專長，兩者的合作和耕耘，可望為友邦當地的慢性病治療帶來永續性的發展。
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新竹臺大分院表示，史瓦帝尼慢性病防治體系強化計畫，選定30間史瓦帝尼合作醫療機構，透過種子人員培訓、社區篩檢、政策建議等，投入慢性病照護去中心化發展。
該分院致力於在地醫護人員專業能力的建構、因地制宜的臨床需求改善輔導，共培訓了8名護理人員、4名健康促進員訓練官，種子教師回國後也開始辦理教育訓練及慢性病門診，嘉惠當地慢性病治療的發展。而國合會駐地聘請的計畫人員則執行社區篩檢，去年轉介率達74.4%，展現新竹臺大分院、國合會以及史瓦帝尼衛生部三方的努力成果。
新竹臺大分院另還派出國際醫療中心、代謝內分泌科、家庭醫學部、營養室、資訊室等跨科部團隊了解當地醫療需求，提供改善方案，把治療提升為預防層級。
其中家庭醫學科醫師蘇柏維更在史瓦帝尼短期駐紮3個月，深入訪視合作醫療機構慢性病看診流程，給予流程調整、藥物調整以及政策方面的建議。資訊室主任吳寶源與傷造口護理師吳紫菱則前往斐濟參與App發布會。
吳寶源說，當地醫療資源不足，計畫開發的App奠基在台灣智慧醫療發展，並融合了斐濟當地的實際需求，成為提升醫療資訊管理效率的好工具。
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