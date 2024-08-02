健康網》8杯水減肥法「不是喝8杯」 想消水腫「這時」快喝水

醫師指出，晚餐後約晚上7點半，喝杯水能加速排出毒素，起床後喝300c.c.的水有助改善便秘；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乍聽「8杯水減肥法」會以為是「喝8杯水就能減肥」，會有這麼「好康」的事情嗎？書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」說明，這是指「8個喝水的最佳時間」，像如有便秘困擾，睡醒先喝300c.c.的水，想要消水腫，在晚餐後約晚上7點半，喝杯水加速排出毒素。同時也提醒，這裡的水不可以用茶類、咖啡或是其他飲料取代，最理想是喝溫水，因為身體恆溫直接灌冰水容易刺激腸胃。

第1杯 起床 早上7點

睡醒後先喝一杯溫水，補充睡眠時流失的水分，開啟身體代謝機制，有助腸胃蠕動是排便的好時機。有便秘困擾的人，睡醒先灌300c.c.。

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第2杯 工作前 早上9點

促進胃部血液循環，提高工作活力，同時增強胃部的消化能力，同時也是腸胃排毒黃金時間。

第3杯 午餐前 早上11點半

增加飽足感，減少午餐攝取量，避免過度進食。

第4杯 午餐後 下午1點

提升腸胃道能力，幫助餐後消化。

第5杯 下午茶 下午3點半

下午難會嘴饞，喝杯水取代點心飲料，消除疲勞、提振精神。這個時間喝水有解饞並緩解疲勞之功效。

第6杯 晚餐前 下午5點半

接近晚餐時間，減緩飢餓感，控制食量，能避免晚餐過度進食。

第7杯 晚餐後 下午7點半

晚餐後來一杯，幫助消化，促進血液循環。想消水腫趁現在，喝水加速毒素排出。

第8杯 睡前2小時 晚上9點

補充睡覺時身體流失的水分，同時調節血液濃度。不過要注意，睡覺前別喝太多水，以免夜間頻尿。

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