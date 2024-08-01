車禍摔斷十字韌帶 他找了8個醫師最後決定做手術

李坤燦醫師（右1）指3名患者都因車禍成右膝前十字韌帶斷裂，接受雙束前十字韌帶重建術，都能正常運動。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕47歲的張先生去年車禍造成膝蓋前十字韌帶斷裂，一個月後仍走路軟腳、無法正常蹲跪，接受雙束前十字韌帶重建術，不同於傳統的單束重建術，按照前十字韌帶的自然解剖結構進行雙束修復，植入韌帶，使膝關節更為穩定和耐用，術後2個月出國旅行、騎單車、跑步。

台中榮總骨科醫師李坤燦指出，前十字韌帶位於膝關節中央，負責穩定膝蓋的重要的韌帶，為雙束結構，分為前內束、後外束，分別提供膝蓋前後方向及旋轉方向的穩定度，受傷原因主要是運動損傷、車禍及意外跌倒扭撞。

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張姓患者前十字韌帶斷裂。（記者蔡淑媛攝）

張姓患者前十字韌帶斷裂，接受雙束前十字韌帶重建術修復。（記者蔡淑媛攝）

李坤燦表示，前十字韌帶撕裂或斷裂是門診常見的運動傷害疾病之一，交通事故中膝蓋撞擊也會造成，一般會注意到是否骨折，前十字韌帶受傷則不會立刻察覺，如果4到6週仍感到膝蓋不適，覺得腫痛、無力、走路不穩，就要進一步就醫檢查，撕裂傷幾乎會自己復原，但是斷裂則無法恢復，如果行動不便或有運動需求可尋求手術改善。

李坤燦說，一般傳統前十字韌帶重建，僅重建天然解剖結構主要部分，為單束式重建，一般人效果已經不錯；而雙束式前十字韌帶重建術則完全重建天生雙束解剖結構，膝蓋前後及旋轉方向穩定度更好，術後韌帶斷裂比例減少，由於必須做雙路徑植入，手術時間長及難度較高，但重建後在高強度運動中也能保持膝關節穩定，有運動需求及使用膝蓋頻繁的患者可考慮。

李坤燦醫師進行，前雙束前十字韌帶重建術，依自然解剖結構雙束韌帶，進行修復，植入韌帶。（記者蔡淑媛翻攝）

李坤燦醫師進行，前雙束前十字韌帶重建術，依自然解剖結構雙束韌帶，進行修復，植入韌帶。（記者蔡淑媛翻攝）

李坤燦醫師指出，膝關節有前十字韌帶（黃色處），及後十字韌帶。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總骨科部主任陳昆輝指出，台中榮總至今已成功進行超過百例雙束前十字韌帶重建術，並未出現副作用或需再次手術情形，顯示此技術的可靠性和有效性，也建議選擇手術方式時，應綜合考慮年齡、生活方式和預算等因素。

李坤燦醫師指「前雙束前十字韌帶重建術」依自然解剖結構雙束韌帶。進行修復，植入韌帶。（記者蔡淑媛攝）

李坤燦醫師指出，不同於傳統的單束重建術（圖左），前雙束前十字韌帶重建術則是依自然解剖結構雙束韌帶（圖右）植入韌帶。（記者蔡淑媛攝）

今天3名接受雙束式前十字韌帶重建術的患者分享經驗，熱愛運動的張姓患者在去年底騎機車時遭汽車側撞左膝倒地，造成前十字韌帶斷裂，當時四處求醫一共看診8名骨科與復健科醫師，有醫師建議保守復健治療，改採游泳跟走路等低強度運動，因憂心膝蓋提早退化，也不想讓運動受到限制，決定選擇異體韌帶手術，術後經由復建，恢復良好；另名鄭小姐也是車禍受傷，年紀較輕，取後腿肌腱做為新的韌帶，洪小姐也選擇同樣手術，術後2、3 個月也能正常運動，還去參加馬拉松跑步比賽。

李坤燦（右1）與陳昆輝（右5）醫師指3名患者接受雙束前十字韌帶重建術後，都能正常運動，也減少韌帶再斷裂風險。（記者蔡淑媛攝）

李坤燦醫師指張姓患者接受雙束前十字韌帶重建術，能正常運動，膝蓋活動更穩固。（記者蔡淑媛攝）

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